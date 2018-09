Hallam: ”Inte värt att må så dåligt som jag gjort av hockey”

När DN kommer till Vida arena har Sam Hallam och hans lag dragit över tiden på träningen. Från restaurangplan, som ligger placerat högt på den ena kortsidan, kan man se Växjötränaren som samlat sina spelare i en ring.

Vi får tillgång till en loge och kort därefter kommer Sam, som passar på att äta lunch medan vi samtalar. Vi vill förstås ta pulsen på de regerande mästarna inför den stundande säsongen, men vi börjar med att prata om tiden som varit i klubben sedan han tog över efter den sparkade huvudtränaren Janne Karlsson, säsongen 2012/13.

– Det var ett konstigt år. Jag hade flyttat hit från Karlskoga och hade fru samt två barn som stannade kvar där. Bara det var en omställning och ett jättesteg i livet. Det var mitt första år i SHL och det var föreningens andra säsong efter att ha klarat sig utan kvalspel under det första, säger Sam.

Laget skulle ta klivet och gå till slutspel under det andra året när Sam kom in som assisterande. Det blev inte så och Janne Karlsson fick gå. Sam Hallam fick förfrågan att ta över och tog den.

– Just där och då kände jag att man alltid har ett val att säga ja eller nej. Och jag kände att det var ett ja som gällde och att bara köra. Just då kändes det som att man riskerade sin karriär litegrann. Det hade kunnat gå åt helvete och då hade jag kanske fått köra vidare någon annanstans.

Sam berättar att laget runt jul, säsongen 2012/13, gick in i en period där de förlorade upp emot tio matcher i rad. En period han lärde sig mycket av och som han burit med sig sedan dess.

– Man kan lugnt säga att det inte är värt att må så dåligt över att förlora hockeymatcher som vi gjorde då. Och det är inte värt att desperat att jaga så många åtgärder och felsökningar. Sättet som jag coachade på och hur vi mådde då, jag påminns ofta om att vi aldrig ska hamna där igen. Det är inte värt det, att leta nya fel varje dag.

Sam Hallam på plats i Vida arena, med några av klubbens yngre talanger. Foto: Anders Hansson

Men efter det började det mesta gå över förväntan och Sam har sedan dess blivit kvar i Växjö, i en förening där han under årens gång känner att han vuxit, som både ledare och människa.

– Jag tyckte att jag blev vuxen i Karlskoga. Men någonstans känns det som att jag gick från att tro att jag var det till att faktiskt bli det på riktigt här. Det kommer med allt jag varit med om, både framgångar och motgångar.

Säsongen 2014/15 vann Växjö sitt första guld och under fjolåret var det dags igen. En säsong som var fylld med allt annat än motgångar. Växjö vann grundserien och var ett ostoppbart framgångståg i slutspelet.

Efter 4–1 i matcher mot Brynäs i kvartsfinalen vann de semifinalen mot Malmö med fyra raka segrar. I finalen väntade Skellefteå, där Växjö vann fyra raka matcher på nytt – och endast släppte in ett enda mål (7–0, 4–0, 4–1, 5–0).

– Det mesta klaffade genom hela säsongen. Det visar sig i att vi hade bäst powerplay och boxplay i ligan. Vi hade bäst målvaktsspel, nästan flest mål, släppte in minst. Det klaffade på så många delar och framför allt var det en mentalitet som var häftig.

Vad säger du om er överlägsenhet till och med i finalserien?

– Det finns många anledningar till framgången. En av dem var att vi tidigt kunde se att vi var klara för slutspel och att positionen överst var säkrad. Det gav oss en lång förberedelseperiod inför slutspelet där träningen då kunde läggas på att gå långt där.

– Sedan gjorde vi 4–1 i matcher i kvartsfinalen och 4–0 i semifinalen, vilket gjorde att vi inte hade behövt bränna så mycket krut inför finalserien.

Sam Hallam och hans Växjö har målsättningen klar: Nytt SM-guld. Foto: Anders Hansson

Nu väntar en ny säsong och enligt Sam ännu större utmaningar, när man går in i den som regerande mästare som Växjö gör nu.

– Vi åkte ut i kvartsfinal året innan och hade en naturlig jäkla hunger från alla när fjolårssäsongen skulle starta. Den är inte lika naturlig när du vinner, du är fortfarande lite nöjd. Alla som var med om det som kommer hit och kör igång vet att det gäller att vara som bäst i mars-april. Men om du ska få chansen att vara det, måste du vara bra fram till dess också.

Vad är den största utmaningen?

– Det är svårare att se värdet i den lilla extra kampen och att pressa sig lite extra på fysträning då du inte har den där naturliga inre revanschen. Du har i stället fått känna dig helt nöjd och det är sällan vi människor får känna oss så.

Samtidigt har Växjö tappat ett gäng tongivande spelare. Inte minst viktiga pusselbitar när det kommer till poängproduktionen, så som Andrew Calof, Robert Rosén och succéspelaren Elias Pettersson som stod för en makalös säsong.

– Det är lite baksidan med framgången. Men har du i stället en dålig säsong, är det vi som organisation som vill göra förändringar i stället. Så hur du än gör, landar det i att du blir av med 30–50 procent av din spelarpersonal. Det är svårt att komma ifrån.

– Men vi är samtidigt jäkligt glada över att Joel Persson är kvar, samma gäller att vårt målvaktspar är intakt. Det känns som att vi har ett starkt fundament kvar.

Finns det några nyförvärv du vill lyfta fram?

– Dominik Bokk var med lite i fjol men det är en skicklig hockeyspelare som gör väldigt oväntade saker, han är extraordinär på isen. Austin Ortega är en offensiv spelare som det händer mycket kring på isen och som jag tror att publiken kommer att gilla. Det finns många.

Växjö går trots en del spelartapp in som den stora favoriten till att ta ytterligare ett guld. När SHL hade upptaktsträff den 4 september svarade 10 av 14 tränare att smålänningarna lyfter pokalen i säsongens sista match. Och det är helt i linje med klubbens egen målsättning menar Sam.

– Det är inget att hymla om. Vår målsättning ändras inte från år till år här utan det är guldet som är målet. Det beror inte på vad vi får in för typ av trupp utan vi vill sätta ett lag på isen varje år som har kapacitet att slåss om guldet.

Och det har ni även den här säsongen?

– Det tycker jag absolut att vi har, det är ingen tvekan om det.

Golfbanan är en av platserna i stan som får Sam att samla tankarna. Foto: Anders Hansson

Innan vi skiljs åt hinner vi även tala om framtiden. Även om Sam och familjen trivs jättebra i Växjö, finns ändå drömmar om nya äventyr.

– Det är klart att jag drömmer om att leva utomlands några år. Men jag har en fru och tre barn som också ska tycka att det är lika spännande. Jag drömmer förstås om NHL och det vore skithäftigt. Det vore på tiden att vi får in fler svenska tränare där, samtidigt som jag är väldigt ödmjuk för hur svårt det är att ta sig dit.

– Jag är också ödmjukt inställd till att det inte bara är att flytta en familj på fem personer till en annan kontinent. Jag har det bra, har fyra år kvar här och gör jag det bra blir jag kvar dessa år. Då har jag varit här i klubben i tio år och varit coach i nästan 20. Åren går, konstaterar Sam Hallam.

Finns det tankar på landslagsuppdrag?

– Jag har fått den frågan några gånger under tidigare säsonger och avvisat det ganska hårt. Då för att det har känts respektlöst mot Rikard (Grönborg, förbundskapten), inför OS och VM, att börja flagga om att jag fiskar efter hans jobb. Det känns fel och dessutom tycker jag att han gör det väldigt bra, säger Sam innan han ändå avslutar:

– Men det är fortfarande det finaste jobbet du kan ha inom svensk hockey. Skulle jag hamna i den situationen att jag ges den möjligheten… så har jag svårt att se att jag skulle tacka nej. Fem andra ledare i SHL Joel Lundqvist, spelare, Frölunda

Han är 36 år gammal men still going strong. Mr Frölunda går in på sin 16:e säsong i klubben. Han har ett C på bröstet sedan säsongen 2009/10 och är den självklara ledaren för detta Frölunda – även den här säsongen. Patrik Sylvegård, sportchef, Malmö

Har under sina år som sportchef i Malmö byggt upp något riktigt starkt. MIF har blivit en klubb som börjat prenumerera på en slutspelsplats och 2017 gick man till semifinal efter att ha slagit ut Växjö i kvartsfinalen. Jimmie Ericsson, spelare, Skellefteå

Har gjort 14 säsonger i klubben och efter kontraktsbråket är han redo för ytterligare en. Ericsson är ligans äldsta spelare och har varit en riktig ledare i många år och vunnit SM-guld med Skellefteå vid två tillfällen. Bröderna Abbotts, sportchef/tränare, Rögle

Ängelholmarna har svajat under många år. Resor genom kval har slutat med flera degraderingar till hockeyallsvenskan under 2000-talet. Nu gör klubben sin fjärde raka säsong i SHL och ska gå till slutspel. Bröderna Abbott (Chris, sportchef och Cam, tränare) har något spännande på gång. Niklas Svedberg, målvakt, Timrå

Nykomlingens absolut viktigaste pusselbit kommer att stå mellan stolparna i vinter och troligtvis svettas mest av samtliga spelare i ligan. Den 29-årige stjärnmålvakten måste växa ut till en riktig ledare om det ska bli annat än kval för Timrå till våren.

