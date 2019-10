Händemarks förvandling – från utvisningsetta till poängkung

241, 54, 1.

Fredrik Händemarks placering i SHL:s utvisningsliga har gradvis stegrats. Så pass att Malmö Redhawks-forwarden inför årets säsong började reflektera över sitt spel ute på isen.

– Jag har tänkt på det en hel del. jag försökte stoppa det redan förra säsongen. Jag tog många onödiga tvåminutare och var inte tillräckligt noggrann. Jag har tänkt till under sommaren och vill rätta till det under årets säsong. Jag vill ändå kunna använda min fysik, men vara mer noggrann för att slippa sitta i utvisningsbåset, sade Händemark till DN under SHL:s upptaktsträff i september.

– Det är en fin balansgång. Det går fort ute på isen, men jag måste tänka mer på hur jag agerar med min klubba och var jag har den. Jag måste röra på mig mer och att använda min kropp rätt.

I fjol blev det 91 utvisningsminuter för Händemark, som hade svårt att sätta stopp för utvisningsflödet när det väl började.

– Jag tänkte inför varje match att ”nu får det vara nog”, men på något konstigt sätt kunde jag inte stoppa det. Det blev en spiral och det är svårt att stoppa när det väl händer.

I år har dock Händemark hållit sig borta från utvisningsbåset. I Malmös åtta matcher under årets SHL-säsong har forwarden inte suttit på botbänken en enda gång.

Samtidigt toppar Händemark, som gjorde 26 poäng under fjolårssäsongen, lagets interna poängliga med åtta poäng, ett mål och sju assist, på åtta matcher.

Malmös säsongsinledning har varit ojämn och laget har vunnit fyra matcher – och förlorat lika många. Händemarks förhoppning är ändå att Redhawks ska nå längre än den kvartsfinalplats laget nådde i fjol.

– Vi hoppas att ta oss högre upp i tabellen. Jag tycker att nyförvärven, ett par danskar, bidrar med lite kreativitet och lite mer spets. De sticker ut och kan bryta mönster, förhoppningsvis kan det göra oss till ett bättre lag, säger han.

Under lördagen ställs Malmö borta mot Djurgården som ligger på sjätte plats i SHL när laget spelat nio matcher.

