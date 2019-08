Hans kropp bröts ner – nu är Öhgren proffsens fysguru

Andreas Öhgren hade siktet inställt på ett liv som hockeyproffs. Som 16-åring blev han upplockad till klubbens A-lag, men drömmen om en NHL-karriär spolierades av skador.

– Till slut gick det inte längre och det tog några år innan jag förstod varför. Det var på grund av fel förberedelser, uppbyggnadsträning, överträning och för lite näring och återhämtning. Överbelastning från alla håll och kanter bröt ner min kropp helt enkelt, säger Öhgren.

Med bland annat stöd från golfstjärnan Henrik Stensons mentala tränare Torsten Hansson skiftades karriären om till personlig tränare.

Carl Dahlström, som spelar i Chicago Blackhawks, kör några tunga benböj. Foto: Eva Tedesjö

Med hjälp av litteratur, utbildningar och en hunger efter utveckling står nu Andreas Öhgren som personlig tränare för tolv NHL-stjärnor. Henrik Zetterberg var den första spelaren han tränade 2006, han har också tränat Colorados Gabriel Landeskog och Anaheims Rickard Rakell från unga år. Andreas fokusområde ligger nästan enbart på skadeförebyggande träning, rehabilitering och optimal prestation.

DN får följa med under ett träningspass på ett gym i Hammarby Sjöstad. Spelarna kommer direkt från en isträning och därför blir dagens pass lite kortare.

Passet handlar om explosivitet och hastighet med höfter och benen där spelarna använder sig av gummiband och medicinbollar. Träningsupplägget ser i stort sett likadant ut för alla med små skillnader för varje individ.

En av stjärnorna som deltar är Patric Hörnqvist, till vardags i Pittsburgh Penguins med förflutet i Nashville Predators.

– Skillnaden från träningen jag gjorde innan är att kroppen känns fräschare och i stället för att bara göra en rörelse läggs fler moment in i varje övning. Då får man mer effekt, säger 32-åringen som gör sitt fjärde träningsår med Öhgren.

Hur har du utvecklats under dessa år?

– För mig var det mycket rörlighetssaker, att få in höften och bålen i stället för att bara bli starkare i benen. Det har varit ett stort lyft för mig då jag var ganska osmidig. Jag är fortfarande inte den smidigaste men jag känner mig rörligare, så såg det inte ut för fyra år sedan, säger Hörnqvist och skrattar.

Hur nyttigt är det att träna hemma i Sverige tillsammans med grabbarna med närhet till familj?

– Det är grymt nyttigt och det är skönt att kunna slappna av med familjen. Bara ett lag kan ju vinna pokalen och om man misslyckas med det kommer man hem besviken. När träningen väl startar känner man sig mer motiverad för att utvecklas och glädjen kommer tillbaka.

Hur ser Pittsburgh på att du lägger upp den här träningsformen med Andreas?

– Det är fri träning under sommaren, då jag var yngre behövde man rapportera lite mer men alla går igenom samma tester då vi kommer tillbaka. Har du inte tränat så ser dem det och då är det nog dags för ett rejält snack, säger Patric Hörnqvist som två gånger vunnit Stanley Cup med Penguins.

Patric Hörnqvist och Andreas Öhgren. Foto: Eva Tedesjö

Mellan övningarna och de olika repetitionerna utbyts en hel del skratt och skämt.

– Jag har ju själv hållit på med elitidrott och det är inte så jävla roligt med fysträning. Vi är väldigt noga med att det blir en bra dynamik i gruppen. Då vi kör så kör vi stenhårt men man måste få ha kul och skratta emellan, säger Andreas Öhgren.

Jesper Bratt förbereder sig inför sin tredje säsong i New Jersey Devils. Han har tränat med Andreas i tre somrar och hittade honom via Instagram.

– Det såg jäkligt kul ut och han fick ut bra resultat. Det gjorde mig rejält nyfiken, när NHL-kontraktet blev klart och jag inte hade någon fyscoach på sommaren tog min agent kontakt med Andreas. Det var så vi började känna varandra.

– Först och främst har styrkan varit något jag behövt träna på och jag har kört mycket bänkpress och sådana övningar. Men Andreas har tagit det till en nivå där jag fått ut all min styrka på isen, vi har jobbat otroligt mycket med power och speed. Jag har blivit ännu snabbare, kvickare och tagit mitt spel till en helt annan nivå, säger Bratt som tog steget från AIK i allsvenskan direkt till NHL.

Andreas Öhgren. Foto: Eva Tedesjö

Öhgrens rykte som en framgångsrik personlig tränare har spridit sig till NHL men så såg det inte ut från början.

– En del trodde att jag var ute efter deras jobb men i dag vet alla vem jag är och goda relationer har skapats. Jag förtydligade att jag inte vill ha deras jobb utan att vi tillsammans ska ta hand om våra spelare. Jag är varmt välkommen då jag åker över, säger Öhgren.

Jesper Bratt tillägger:

– Han har ett jättebra rykte. Han har varit där och träffat mina fyscoacher tre fyra gånger och blivit väldigt uppskattad. De har ju sett att mina fysvärden stigit varje sommar.

I nio års tid har Andreas rest över till Nordamerika och hjälpt spelarna under säsongerna, ofta under tremånadersperioder. Övrig tid håller Öhgren också regelbunden kontakt. Han fick bland annat vara med under Washingtons och Niclas Bäckströms slutspel 2018 och fick även testa att lyfta Stanley Cup-pokalen.

– Det var helt magiskt och jag har ju jobbat mycket med ”Bäckis” sedan hans höftoperation 2015. Han vill underhålla höften under hela säsongen och allt fler spelare förstår att ju fräschare jag kan hålla dem under en säsong, desto bättre utveckling blir det varje sommar. Vissa spelare pratar jag med nästan varje dag och vissa pratar jag med några gånger per säsong men de vet att jag alltid finns där och kommer ställa upp.

Bratt menar att spelarna också blivit utbildade av Andreas Öhgren och har med det under säsongen.

– Jag vet själv vad jag behöver ge min kropp för att prestera på topp och jag har känt att jag kunnat hålla i gång fysiken under hela säsongen. Jag är minst lika stark i mars och april som jag är i augusti, säger Bratt.

– Det ska bli fantastiskt kul till hösten igen. Vi har fått några intressanta storstjärnor och jag tror aldrig jag sett fram emot att åka tillbaka så mycket som jag gör just nu, säger Bratt.