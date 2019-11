Hedman gjorde comeback – inblandad i Tampa Bays seger

Redan under förmiddagen kunde DN se flera supportrar till Buffalo Sabres i centrala Stockholm. Och på vägen till Globen fylldes tunnelbanan med människor i Tampa Bay- och Buffalokläder. Laddningen var påtaglig utanför isen och redan två timmar innan match var köerna långa för att ta sig in i Globen.

Väl inne på arenan fick också spelarna, framför allt de svenska, ett varmt välkomnande av publiken. Jublet var högt och tydligt när Victor Hedmans, Victor Olofssons och Linus Ullmarks namn lästes upp när lagens förstafemmor presenterades några minuter innan nedsläpp.

På läktarplats hade också Tampa Bays anhängare ett övertag på Buffalos motsvarigheter inledningsvis – och efter knappa fem minuters spel fick Tampas supportrar jubla sedan Nikita Kutjerov förvaltat en passning från Brayden Point.

Inför matchen var den svenska världsstjärnan Victor Hedman ett frågetecken efter att ha haft problem med en underkroppsskada som hållit honom borta under Tampa Bays två senaste matcher. Men under fredagsförmiddagen gav backen beskedet att han skulle spela matchen mot Buffalo. Och med knappa fem minuter kvar av första perioden sköt svensken ett slagskott som Alex Killorn kunde styra in i nät fram till 2-0 för Tampa Bay.

Andra perioden inleddes en aning temposvagt och de många hundra åskådare som var sena in från från periodpausen missade egentligen inget av värde.

När läktarna väl hade fyllts på igen fick Tampa Bay ett powerplay, men i stället för tryck offensivt skapade Buffalo en del chanser i numerärt underläge där bland annat svenske Johan Larsson höll sig framme på en retur som Tampas målvakt Andrej Vasilevskij till slut kunde blockera.

Stämningen på svenska läktare präglas ofta av en klacksektion som håller i gång stämningen. Och trots att Tampa- och Buffalofansen gjorde sitt under matchen kändes stämningen utanför isen amerikansk. Långa spelavbrott på grund av tv-reklam gjorde att matchen i stunder kändes avslagen.

Tampa Bay var det bättre laget i första perioden, likväl som man var det i den andra. Spelet var ofta belägrat i Buffalos defensiva zon och när Buffalo väl tog sig framåt var attackerna snarare soloaktioner än samordnade attacker.

Men med några minuter kvar av andra perioden skapade Buffalo match på riktigt. Efter ett skott från Rasmus Ristolainen kunde Sam Reinhart styra pucken i nät. Målet tog dock ett tag och godkänna sedan Reinharts klubba befunnit sig högt upp, men efter ett par minuters videogranskning var domarens beslut mål för Buffalo.

I tredje perioden tände matchen till och lagen var i luven på varandra flera gånger om. Avslutningen blev också dramatisk sedan Sam Reinhart strax efter Yanni Gourdes 3-1-mål reducerade för Buffalo.

Trots att Buffalo tryckte på för en kvittering lyckades man inte göra något ytterligare mål och Tampa Bay vann matchen med 3-2.

– Det är klart att det är annorlunda att spela här. Man skulle ljuga om man sa att det var som att spela en vanlig grundseriematch. Framför allt för oss svenskar. Det betyder oerhört mycket för oss och i dag gör vi i Tampa Bay en av våra mest kompletta matcher för säsongen, säger Victor Hedman efter matchen.

– Det betyder oerhört mycket för mig att vi gjorde det på min hemmaplan. Vi får göra samma sak i morgon helt enkelt.

Buffalos målvakt Linus Ullmark fick, trots att han släppte in tre mål i matchen, beröm av Ralph Krueger på presskonferensen efter matchen. Buffalo-tränaren sa att Ullmarks insats var enastående, men målvakten själv var inte lika nöjd.

– Jag spelade inte tillräckligt bra, säger Ullmark som nu laddar om inför morgondagens returmatch mot Tampa Bay.

– Nu ska vi sova, äta och ta det lugnt. Det är inget svårare än så.

