Henrik Lundqvist: Min dröm är att avsluta karriären i New York

Målvaktsstjärnan Henrik Lundqvist om:

• Stämningen i New York Rangers just nu: ”Förväntan, vi är laddade och vi är ambitiösa. Vi kör hårt.”

• Vad laget jobbar på: ”Att vara smarta med pucken. Det vi har haft svårast med är kontringar, vi har tappat pucken på fel ställen och gjort dåliga byten.”

• Vilka språk som talas under träningen: ”Svenska, finska, ryska och engelska – men vi försöker hålla oss till engelska i omklädningsrummet.”

• Hur han laddar före en match: ”Jag har mina rutiner och förbereder mig mentalt. Jag tänker igenom matchen och ser mycket bilder i huvudet och försöker känna mig bekväm med olika situationer.” Vid uppvärmningen i Madison Square Garden gör Lundqvist också det han alltid gör, en dansliknande serie stretchövningar på en specifik plats nära mittcirkeln.

• Sitt engagemang utanför ishockeyn: ”När jag kom till New York blev jag involverad i Garden of Dreams, en New York Rangersorganisation som hjälper utsatta barn. Det är jag fortfarande men jag kände ändå efter några år att jag ville starta något eget där jag kan ge tillbaka, både hemma i Sverige och här. Det blev Henrik Lundqvist Foundation. Vi har en styrelse som jobbar med mig och min fru och vi samarbetar bland annat med (barnsjukhuset) Presbyterian Children's Hospital här i New York och Ronald McDonald Hus i Sverige, dit jag åkte med Frölunda när jag var ung. Stiftelsen är fortfarande lite i startgroparna men vi har haft ett program för unga ambassadörer i fyra år nu, där de lär sig att hjälpa andra och ge tillbaka till samhället. Det känns bra att arbeta med stiftelsen, hockeykarriären tar ju slut en dag.”