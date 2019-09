Historisk hockeykväll i Småland – rekord i SHL-matcher

– Det betyder otroligt mycket. I många av de mindre orterna finns väldigt bra tillgång till istid. Spelarna kan åka ner till hallen och vara på is flera timmar varje dag om de vill det, säger Växjös tränare Sam Hallam.

– Sådana förutsättningar skapar både bra spelare, och ett genuint hockeyintresse som ofta håller i sig ett helt liv, fortsätter han.

Effekten av det stora antalet isytor – i Småland finns en hall per 24.048 invånare att jämföra med närliggande distrikt som Östergötland där det finns en hall per 41.508 invånare och Skåne där det finns en hall per 54.778 invånare – går även att utläsa i antalet registrerade spelare.

Bara Stockholms distrikt har fler spelare än Småland.

I lördags drog årets upplaga av SHL i gång.

På tisdag kväll spelas den andra omgången, och den här kvällen har alla de tre Smålandslagen sina första hemmamatcher för säsongen.

HV71 möter Frölunda, Växjö tar emot Djurgården och nykomlingarna Oskarshamn möter Leksand.

– Vi vet hur mycket våra fans har längtat efter den här matchen. Vi har en fantastisk publik, och att ha dem i ryggen under en match ger otroligt mycket energi, säger Oskarshamns tränare Håkan Åhlund.

Smålands mest meriterade hockeylag HV71 har spelat i högsta serien sedan säsongen 1985-86, och klubben ligger sexa i maratontabellen.

HV:s betydelse för den småländska hockeyns utveckling är stor, men klubbens sportchef Johan Hult vill hellre lyfta fram distriktets mindre klubbar som en nyckelfaktor.

– Här finns många mindre klubbar som gör väldigt mycket bra med små resurser. Många av de här klubbarna har plockat fram riktigt skickliga spelare. Vi har till exempel hämtat spelare från Eksjö och Nässjö, säger Johan Hult.

– Det är deras arbete som har lagt grunden för att Småland är ett starkt hockeydistrikt. Då tänker jag inte bara på att de fostrat och fortfarande fostrar bra spelare, utan också på att de bidrar till att hockeyintresset är stort i hela Småland. De som inte själva spelar kommer på matcherna som publik.

När man är stark måste man vara snäll sa Bamse, och det är en devis som Johan Hult tror på.

– Vi har sådan nytta av det arbete som de gör att det är viktigt att de känner att det här blir ett utbyte där de också får något tillbaka, säger Johan Hult.

– Det kan vara allt ifrån att vi stöttar deras ungdomstränare, till att vi mer allmänt delar med oss av de erfarenheter som vi har gjort.

Länge var HV71 ensam herre på täppan i Sveriges näst största hockeydistrikt, men en aprildag 2011 förändrades det.

Efter tre försök i kvalserien hade Växjö till slut lyckats ta steget upp i den högsta serien. Där har de sedan blivit kvar.

Växjös tränare Sam Hallam är uppvuxen i Stockholm, men under de åtta säsonger som han har jobbat i Växjö har han lärt känna den bygd han verkar i.

Det gör att han inte är speciellt förvånad över att Småland är det enda hockeydistriktet som den här säsongen har tre lag i SHL.

– Direkt när jag kom hit slogs jag av den starka hockeykultur som finns här, säger Sam Hallam.

– Och även om det numera finns en topp med tre SHL-lag har man inte tappat bredden. Småland har fortfarande bra allsvenska hockeylag, och flera division I-lag.

I Oskarshamn laddar man som bäst för tisdagskvällens hockeyfest när det för första gången någonsin ska spelas SHL-hockey i stan.

– Det är stort för Småland att ha tre lag i SHL. Det intresse som det skapar kommer att göra distriktet ännu starkare, säger Oskarshamns tränare Håkan Åhlund som gör sin andra säsong i klubben.

Åhlund delar Sam Hallams och Johan Hults åsikter om att det stora antalet isytor i länet är en avgörande förklaring till Smålands framgångar.

– I Oskarshamn har vi visserligen bara en isyta, men tittar man på hela Småland finns det väldigt många. Det gör att alla ungdomar som vill kan syssla med hockey, och det ger resultat, säger Håkan Åhlund.

Med tre lag i högsta serien borde konkurrensen om publiken öka, men HV:s sportchef Johan Hult tror inte det är någon risk.

– Vi håller trots allt till i olika delar av Småland, säger Johan Hult.

– Snarare tror jag att vi kan ha nytta av varandra. Jag tycker alltid det är roligt när man tillsammans med motståndarna kan bygga ett intresse för matcherna. Där tror jag att Smålandsrivaliteten kan vara en sådan sak som tilltalar både vår hemmapublik och Växjös och Oskarshamns publik.

Småland starkt hockeyfäste Lag i SHL

HV71, Växjö, Oskarshamn Lag i allsvenskan

Västervik och Tingsryd Lag i hockeyettan

Dalen, Troja/Ljungby, Kalmar, Nybro, Tranås och Vimmerby Antal föreningar i distriktet: 27 Antal registrerade spelare och domare: 6.321 vilket gör Småland till näst största distriktet efter Stockholm Hallar: I Småland finns 32 hallar på 769.556 invånare = 1 hall per 24.048 invånare.

Att jämföra mer närliggande distrikt:

I Östergötland finns 11 hallar på 456.589 invånare = 1 hall per 41.508 invånare

I Skåne finns 25 hallar på 1.369.956 invånare = 1 hall per 54.778 invånare Möjligheterna till isytor i Småland gynnas också av att det är ett stort bandyfäste.

10 av Sveriges 72 konstfrusna bandybanor finns i Småland: Oskarshamn, Figeholm, Målilla, Jönköping, Vaggeryd, Vetlanda (hall), Nässjö (hall), Åby (snart färdig hall), Gamleby och Tranås.

I Skåne finns ingen konstfrusen bandybana, i Östergötland finns fyra. Visa mer

