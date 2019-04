”Hockeyvärldens karta ritas om framför våra ögon”

ESBO. När året började var hon okänd för många. Nu är bilden annorlunda.

Efter hennes framträdande under NHL:s All Star show är Kendall Coyne Schofield stjärnan som drar till sig mest uppmärksamhet under hockey-VM i Finland.

– Kartan för hockeyvärldens damer ritas om framför våra ögon, säger Kendall Coyne Schofield.