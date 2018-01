Högerskytten som ska skjuta Damkronorna till OS-framgångar

– När jag var yngre ville jag mest vara i anfallszonen, men nu har jag även utvecklat det defensiva spelet. Jag är mer involverad där än vad jag har varit tidigare, fortsätter Lisa Johansson som VM-debuterade 2013.

Lisa Johansson var med i diskussionen redan inför OS i Sotji, men den gången tog hon sig inte hela vägen.

Det gjorde hon den här gången.

När Damkronornas OS-trupp presenterades på fredagen var Lisa Johansson, som är en av truppens tre högerskyttar, på plats under presentationen som skedde på ett hotell i Stockholm.

Damkronornas förbundskapten Leif Boork pekar också på Lisas utveckling de senaste åren.

– Hon har alltid varit duktig på att göra mål, men Lisa har tagit steg när det gäller utvecklingen av det defensiva spelet. Hon jobbar hårt hela vägen och är bra på skridskorna, säger Leif Boork.

– Detta utan att det förtar hennes offensiva styrka, och den totalhockeyn är väldigt viktig på den här nivån, fortsätter han.

Det defensiva spelet i all ära, men 25-åriga Lisa Johanssons styrka är hennes känsla för mål.

– Allting kan hända när Lisa är på isen. När hon är på det humöret kan hon snurra upp vilket försvar som helst, säger förbundskapten Leif Boork med ett leende.

– När inte ens vi som känner henne väl alltid vet vad hon kommer att göra på isen kan ni tänka er hur motståndarna känner det.

Det är inte bara de defensiva kvalitéerna som Lisa har utvecklat under de senaste åren, även de offensiva har blivit ännu bättre.

– I och med att serien här hemma har blivit tätare får man mindre tid med pucken, och då har det blivit ännu viktigare att verkligen göra något bra av det när man väl har pucken, säger Lisa.

– Därför har jag jobbat en hel del med att ta snabbare avslut och läsa målvakterna ännu bättre.

Den OS-trupp som Leif Boork presenterade på fredagen innehöll inga större överraskningar. Många av spelarna som får följa med till OS i Sydkorea har rutin från ett stort antal landskamper och mästerskap.

Mest rutinerad är Linköpings forward Pernilla Winberg som gör sitt fjärde raka OS i Sydkorea.

28-åringen är den enda spelaren i årets OS-lag som var med och tog OS-silver 2006.

Yngst i truppen är 17-åriga backen Maja Nyhlén Persson, men Leksandsbacken är likväl ingen nykomling i mästerskap.

Redan förra året debuterade hon i VM för seniorer, och för närvarande leder hon i rollen som lagkapten juniorlandslaget som jagar medalj i U18-VM i Ryssland.

AIK och Modo har båda med fem spelare var i truppen och är därmed de två klubbar som har flest spelare representerade.