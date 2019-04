Johansson bakom Bostons vändning: ”Otroligt”

Boston var illa ute på hemmais och befann sig i ett 1–2-underläge i den inledande kvartsfinalen, med knappt fem minuter kvar av matchen att spela.

Då fick Marcus Johansson – som inte hade gjort någon assist hittills i slutspelet – pucken vid mittplan och satte fart upp mot högra tekningscirkeln. På andra sidan såg han att Charlie Coyle hade mycket yta. Passningen var distinkt, och Coyles direktskott likaså.

Duons passningsspel visade sig vara ett vinnande koncept, i dubbel bemärkelse. Ungefär fem minuter in i förlängningen var det dags igen. Efter ett snabbt uppspel fick Johansson pucken och passade in den mot Coyle som gjort sig uppseendeväckande fri framför mål, där han enkelt styrde in pucken och fastställde slutresultatet till 3–2.

Har de två hittat kemin?

– Ja, men vet du, jag tycker att vi har spelat bra hela tiden. Pucken har bara inte gått in för oss tidigare. Efter förra matchen kändes det som att vi hade förtjänat några. Så det var skönt att se de gå in (den här gången), säger svensken till presskåren efter matchen.

Fart, att låta pucken göra jobbet och hålla spelet enkelt beskriver han som det vinnande konceptet.

– Det var vad jag tror låg bakom båda målen i dag. Att hålla det enkelt och att röra på fötterna och att ta vara på chanserna när vi får dem, säger han.

För Columbus del innebär det att laget förlorat sin första match i slutspelet, efter att ha gått obesegrade ur åttondelsmötet mot grundserievinnaren Tampa Bay.

– Vi kämpade i första perioden. Men jag tyckte att vi hittade vårt spel under några minuter där, men vi kunde inte slutföra matchen, sade tränaren John Tortorella vid presskonferensen efter matchen.

Nästa match i matchserien i bäst av sju spelas även den i Boston, natten mot söndag svensk tid.

Vladimir Tarasenko spelade huvudrollen när St Louis hemmabesegrade Dallas med 3–2 i den första Stanley Cup-kvartsfinalen i Missouri.

Den 27-årige ryske forwarden blev tvåmålsskytt efter att först snärtat dit 2–1 i powerplay i slutet av andra perioden. I början av tredje plockade han upp en puck i mittzon, skrinnade ifrån Dallas stortalang Miro Heiskanen, och lyfte skickligt in pucken bakom målvakten Ben Bishop.

Dallas John Klingberg spelade fram till Jason Spezzas 1–1-mål, men fler svenskpoäng än så blev det inte i matchen.

Nästa möte i bäst av sju spelas även det i St Louis, på lördag kväll svensk tid.

Fakta. Kvartsfinalerna Östra konferensen:

Columbus–Boston. Boston leder med 1–0 i matcher. Nästa match: 27/4 (natt mot söndag, svensk tid).

Carolina–New York Islanders. Matchdatum: 26/4 (natt mot lördag). Västra konferensen:

Dallas–St Louis. St Louis leder med 1–0 i matcher. Nästa match: 27/4 (sent lördag kväll, svensk tid).

Colorado–San Jose. Matchdatum: 26/4 (natt mot lördag). Visa mer

