Kallduschar och ”Foppa-straff” sänkte Leksand

Det var dukat för hockeyfest i Tegera Arena, trots att Leksand hade sex raka förluster var det utsålt när Djurgården kom till Dalarna i ännu ett klassikermöte.

Djurgården fick en drömstart och gjorde 1-0 redan efter nio (!) sekunder.

Supertalangen Alexander Holtz hittade krysset med ett mäktigt skott, framspelad av Sebastian Strandberg och Patrik Berglund.

En kalldusch för hemmalaget.

– Jag fick en bra passning på bladet, det vara bara att kolla var det var ledigt och försöka träffa rätt yta, säger 17-åringen till C More om sitt fjärde SHL-mål för säsongen.

Leksand hämtade sig efter chockstarten och hade bud på kvittering flera gånger om.

Då kom nästa kalldusch.

Djurgården ökade till 2–0.

Ett dundrade slagskott från Kalle Östman som gjorde sitt första mål i SHL.

Leksand gjorde en bra första period, sköt 15 skott på mål, men hade oförmåga att hitta nätet bakom en storspelande Niklas Svedberg i Djurgårdens mål.

I den den andra perioden var matchbilden annorlunda.

Djurgården styrde och ställde och när Patrik Berglund satte 3–0 på straff gick luften ur hemmalaget.

Det var en riktig delikatess, en ”Foppa-straff”, som Berglund satte bakom Janne Juvonen i Leksandsmålet.

– Jag har väl skjutit på straff under hela min karriär. Jag har missat de senaste och försökte komma på något nytt. Lite tur att den gled in där på slutet, säger Patrik Berglund till C More.

Han fortsatte:

– Det är tur att jag är en lång person med lång klubba. Jag försökte lura ut målvakten med en skottfint. Skönt att det lyckades, säger 31-åringen, förra säsongen i NHL-laget Buffalo Sabres som nu gjort sex mål i återkomsten till svensk ishockey.

I den tredje perioden kom Leksand till några avslut, men det blev inga hemmamål den här kvällen.

Michael Haga satte punkt med 4–0.

För Leksand var det sjunde raka förlusten efter en bra start på säsongen.

Djurgårdens effektivitet och Niklas Svedbergs strålande insats, framför allt i första perioden, avgjorde klassikermötet som aldrig blev spännande.

Matchruta Matchens lirare: Målvakten Niklas Svedberg var ett frågetecken efter en medioker säsong i Timrå. Men Djurgården har träffat rätt: höll nu nollan för andra gången och räddade stockholmarna i första perioden. Utropstecken: Patrik Berglund, spelade fram Alexander Holtz till 1–0 och satte kyligt straffen i andra perioden till 3–0. Storvärvningen kan bli guld värd för ”Mesta mästarna”. Frågetecken: Leksands Spencer Abbott från rivalen Mora fick spela från start trots att han ännu inte hade tränat med laget. Visa mer

