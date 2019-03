Lauridsen sköt HV71 till kvartsfinal

När väl Rögle fick bjuda sin hemmapublik på den första slutspelfesten på 25 år – och blott den andra i historien – blev det ett nervkittlande drama i den andra åttondelsfinalen mot HV71. Efter tre perioder var det oavgjort, 3–3, inför den fullsatta arenan (5 051 åskådare) i nordvästra Skåne och förlängning fick tillgripas.

Där klev HV-backen Markus Lauridsen fram och skickade in segermålet 11.34 in på den första förlängningsperioden – och gjorde Jönköpingslaget klart för kvartsfinal efter 2–0 i matcher mot skåningarna. Där väntar grundserieettan Färjestad med start på fredag i Karlstad.

Annars exploderade Rögle direkt i hemmaarenan. Redan efter 39 sekunder tog centern Ted Brithén köksvägen och skickade in 1–0 bakom HV71-målvakten Jonas Gunnarsson.

Det var starten på en lysande första period av skåningarna – som bars fram av hemmasupportrarna. Efter drygt elva minuter vallade forwarden Daniel Zaar, i en position bakom mål, in 2–0 via Gunnarssons benskydd. Och med knappa kvarten kvar slog Daniel Widing in 3–0 på volley i numerärt överläge.

Rögles första period var en total scenförvandling från det första mötet i Jönköping i lördags. Då avgjorde HV71 redan i den första akten genom att göra tre mål inom loppet av mindre än sju minuter (seger med 4–1).

Till skillnad från Rögle då studsade Jönköpingslaget tillbaka direkt i den andra perioden. Efter knappt tre minuter skickade David Gustafsson in 1–3 bakom Justin Pogge i hemmamålet. Efter 11.29 kunde Markus Ljungh sätta den andra reduceringen och efter 15.38 var det kvitterat när Christoffer Törngren jobbade in en lös puck vid Pogges benskydd.

Ju längre den tredje perioden led – desto mer tog Rögle över. Då plockade bortamålvakten Gunnarsson fram storspelet och räddade 14 skott i perioden samtidigt som hans lag endast fick iväg fem avslut mot Röglemålvakten Pogge. Den tredje perioden blev dock mållös och förlängning följde – och där blev Markus Lauridsen matchvinnare för bortalaget. HV71 är klart för kvartsfinal – för Rögle stannade slutspelsfesten vid två matcher.