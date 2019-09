Leksands Roger Melin: Jag har lärt mig mer av de dåliga ledarna

Fakta. Roger Melin

Ålder: 63.

Född: Enköping.

Bor: Gävle.

Klubbar som spelare: Väsby, AIK, Örebro, Minnesota North Stars, Oklahoma City Sars, Nashville South Stars, Hammarby, Enköping.

Klubbar som tränare: 1986–1989: Enköping, 1989–1991: RA 73, 1991–1993: Väsby, 1993–1994: Hammarby, 1994–1998: Arlanda HC, 1998–2002: Brynäs IF, 2002–2003: Rögle BK, 2003–2006: Linköping HC, 2006–2008: Färjestad BK (sparkades under säsongen), 2008: Frölunda HC, 2008–2012: AIK, 2012–2015: Linköping HC, 2015–2017: AIK, 2017: Brynäs IF (sparkades under säsongen), 2017–2018: Almtuna IS (jobbade som rådgivare), 2018–: Leksands IF

Källor: DN och Wikipedia