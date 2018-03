Linköping slog Djurgården – efter 108 minuters spel

Rekordmatchen från 1997 mellan Leksand och Färjestad var i farozonen. Den matchen spelades i 119 minuter och 16 sekunder. Elva minuter till och tisdagskvällens match hade slagit det rekordet.

Den gamla klyschan ”det går fort i hockey” är rätt uttjatad – men den går att applicera på den andra kvartsfinalen mellan Linköping och Djurgården. De två första perioderna var en lång och segdragen historia. Men i den tredje perioden skruvades tempot upp flera snäpp – vilket följde med in i förlängningen där det var kamp om varje millimeter.

Men ju längre klockan tickade på desto mer mattades matchen av. Inte helt otippat då matchen blev extremt lång. Bland det viktigaste blir då att hushålla med energin.

– Visst försöker man göra det. Det gäller att vila så mycket som möjligt och skaka på benen. Man försöker pusta ut och vila i periodpauserna och bara hålla fokus på det man ska göra, säger Linköpings målvakt Jonas Gustavsson till C More som i egenskap av målvakt spelade alla 108 minuter.

Djurgården som gjorde sex mål i den förra matchen, hade med tanke på det förvånansvärt få målchanser i den första perioden. Men det hade Linköping också.

Bortsett från en superchans.

Efter halva perioden kom Linköpings lagkapten, Niklas Persson fri med Adam Reideborn. Han fintade ner motståndarmålvakten men lade pucken i målramen.

– Jag kände direkt att den tog i ribban. Man blir ju förbannad när man inte gör mål. Det var ju ganska mycket att lägga in den i, sa Persson till C More efter den första perioden.

Djurgården saknade de farliga chanserna i matchens första period. Det skulle det dock snabbt bli ändring på. Stockholmslaget inledde perioden med ett powerplay, och en sekund efter att det numerära överläget tog slut hittade Calle Ridderwall upp till Jesper Pettersson. Ett handledsskott senare hade dödläget brutits och Djurgården var i ledningen.

I stället för att rida på vågen efter målet fick Djurgården se matchen återvända till det strama spelet som präglade den första perioden. Ett tag såg 0–2 ut att ligga i luften då Djurgården radade upp chanser under en kort men intensiv period. Sen skiftade matchbilden över då Linköping höll i taktpinnen ett tag, men överlag var perioden inget att jubla åt ur en offensiv synvinkel.

Linköpings tränare Dan Tangnes pratade inför sista perioden om att ta sig in på mål. Det verkade som att han fick sina spelare att lyssna. Tre minuter in sköt Chad Billins ett skott som Reideborn släppte retur på. Då höll sig Linköpings målskytt från förra matchen, Jakob Lilja framme och rakade in returen.

Den tredje perioden var annars som en helt annan match. Helt plötsligt var det tillknäppta scenariot som bortblåst. Matchen fortsatte däremot att vara jämn men det var Djurgården som fick det kommande målet. Med drygt tio minuter kvar hittade Marcus Ljunghs öppnande passning fram till Gustav Possler som gjorde 1–2 i powerplay.

Tempot i tredje perioden fortsatte vara högt och med tre minuter kvar blev det mål. Den här gången för hemmalaget genom ett slagskott från Chad Billins. 2–2 stod sig hela vägen till förlängning.

Första förlängningsperioden höll även den ett högt tempo men målen uteblev, trots flera bra lägen. Jonathan Davidsson hade det bästa när han kom fri men Jonas Gustavsson stod pall.

Inte helt otippat mattades intensiteten i den andra förlängningsperioden och det märktes att det hade varit en lång match. Återigen uteblev målen och matchen gick till ännu en ny period.

Det dröjde till åtta minuter in i den sjätte perioden innan en av planens bästa spelare, Chad Billins satte 3–2. Fakta.Så var matchen Matchbetyg: 3 Djurgårdskollen: Det började som en intensiv och fysiskt präglad match. Sedan mattades det av och det var långa stunder en rätt tråkig historia. Men i den tredje perioden svängde pendeln helt och matchen blev betydligt mer spännande. Djurgårdskollen Ungdomskedjan med Bröderna Davidsson och Axel Jonsson Fjällby fortsätter att bidra med mycket fart. Men den här gången uteblev poängen. Jonathan Davidsson hade två drömlägen men fick båda gångerna se Jonas Gustavsson stå för högklassiga ingripanden. Matchens prestation! Vid 1–2 till Djurgården med sju minuter kvar av den tredje perioden fick Jonathan Davidsson ett drömläge vid en två mot noll-situation. Passningen kom perfekt till den högerfattade Davidsson, men Jonas Gustavsson visade varför han kallas för ”Monstret” och knep pucken i plockhandsken. Fyra minuter senare kvitterade Linköping. Borde Linköpings 1–1-mål ha godkänts? Tveksamt. Derek Roy trippade Jonathan Davidsson i försvarszon. Han fick sedan pucken och tog in den i zon, där samme Davidsson checkade men fick sin klubba slagen ur händerna. Några sekunder senare hade pucken letat sig in i mål.