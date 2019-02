Det började bra på onsdagskvällen. Emma Nordin, Ronja Savolainen och Petra Nieminen förde Luleå till 3–0 redan i första perioden.

Men den ledningen åt HV in – och tog det första semifinalmötet till förlängning. 6.18 in på den slog Noora Tulus in 4–3 i spel i numerärt överläge och gav favoriten och Grahn en smakstart.

Sara Grahns hockeyliv har förändrat drastiskt det senaste året. Från att ha spelat åtta säsonger i Brynäs, som gick tungt de sista åren, vaktar hon nu målet i dominanten Luleå.

I kvartsfinalen mot AIK vann Norrbottenlaget sina tre matcher utan att släppa in ett enda mål, 6–0, 7–0 och 6–0. Grahn stod i mål i de två första matcherna och hade som många gånger tidigare under säsongen väldigt lugnt på sin position.

– Det är klart att det kan vara lite svårt ibland. Man får ganska lite att göra i vissa matcher men då gäller det att hålla fokus hela tiden och inte sväva i väg i andra tankar, säger hon.

Förra säsongen, då OS var höjdpunkten, fanns funderingarna på att lägga ner karriären. I dag är hon glad och stolt över att beslutet blev ett helt annat.

– Tanken fanns där, det var väl mest förra säsongen då det gick väldigt tungt och vi hade det tungt inom laget i Brynäs. Men jag fick ganska tidigt ett bra erbjudande från Fredrik Glader (tränare och sportchef Luleå) och är tacksam för möjligheten och att jag själv vågade.

Hur är känslan kring hockeyn nu?

– Jag njuter hela tiden nu, varje sekund. Av tillvaron jag är i och att vinna igen. Det är otroligt kul att vi gått vidare till semifinal, vilket jag inte gjort på väldigt många år. Jag känner mig mycket lugnare i mig själv och på planen, lite mer harmonisk.

Tabellfemman HV71 tog nästan dubbelt så många poäng som åttan AIK i grundserien och Sara Grahn är medveten om att det är något annat som väntar mot HV71 i semifinalserien.

Den överlägsna tabellettan, som vunnit två guld de senaste tre åren, är så klart stor favorit. Men det var man också för två år sedan då laget överraskande åkte ut mot HV71 i just semifinalen.

Du var själv inte med då. Men är det något som det pratats om i laget nu inför semifinalen?

– Det är några som nämnt det. De som var med när det hände är inte alls nöjda med prestationen. Jag ser en liten revanschlust, det är många som vill ändra på den historien. Så jag ser bara positivt på det. Det finns absolut ingen underskattning.

Målet för året är ett efterlängtat SM-guld för målvakten som spelat åtta VM och tre OS.

– Det hade varit en otrolig dröm att få uppleva det, men det gäller att inte titta för långt fram och vara väldigt ödmjuk inför uppgiften. Sedan får man hoppas att det går vägen, säger Grahn.