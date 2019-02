Luleå vann tungviktsmötet med Djurgården

– Jag hade förväntan att det skulle bli en mer intensiv match än det blev. Men en eloge till Luleå som stängde ner den, sade Djurgårdens tränare Robert Ohlsson och kastade en blick mot Luleåkollegan Thomas Berglund.

Djurgården försökte sätta tryck från start, men åkte på en käftsmäll efter 6.48. Luleå vände i mittzonen och kom i en blixtrande kontring, två mot en. Einar Emanuelsson lättade pucken förbi den ensamme Djurgårdsbacken till Isac Lundeström, som tog det extra skäret och kunde stöta pucken förbi en chanslös Adam Reideborn i Djurgårdsmålet.

Det var Lundeströms första mål sedan han återkom till Luleå.

Den första perioden var intensiv. Djurgården hade flest chanser, vann skotten med 11–2, men avsluten var annonserade, saknade det överraskande momentet och kom rakt framifrån. Ett defensivt starkt Luleå spelade klokt och inväntade Djurgårdens misstag.

I andra perioden fortsatte Djurgården att trycka på, men hade problem att komma in på mål. Luleå försvarade suveränt, även i boxplay.

Samtidigt fanns mer att önska offensivt från Luleås sida. Det såg ängsligt ut när man kom in i anfallszon.

Och att det var målsnålt var ingen överraskning, det är oftast det när de här lagen möts.

Dessutom hade Luleå formstarke målvakten Joel Lassinantti. Han har hade bara släppt in ett mål per match i de sju senaste inför det här mötet. Och under februari har han 97 i räddningsprocent, vilket gör honom till SHL:s just nu bäste målvakt.

Andra perioden blev mållös, vilket innebar att Djurgården, efter 0–2 mot Växjö i senchen, nu hade fem raka perioder utan att göra mål.

Inför slutperioden var frågan om Lassinantti skulle bibehålla nollan. En sen utvisning i andra perioden på Luleåbacken Daniel Sondell innebar att Djurgården kunde inleda tredje perioden i powerplay. Men den blev resultatlös.

Några minuter senare åkte Djurgårdens Dennis Svensson ut för tripping. Och nu gick Luleå tungt för ett andra mål, skapade möjligheter, men Adam Reideborn stod i vägen. Ett avslut nickade han bort.

Djurgården satte in en slutforcering, vågade mer när man kom in i anfallszon, fler spelare sökte sig in på mål och tryckte tillbaka Luleå. Och till slut kom kvitteringen, med 8.33 kvar att spela.

Niclas Bergfors tog skott, Lassinantti släppte retur som Dick Axelsson snappade upp, rundade målet och trädde in pucken.

Nu tände matchen till rejält. Luleå kom i en tung forcering för ett segermål. Och med 2.25 kvar fick man utdelning. Backen Oscar Engsund skickade pucken på mål från blå linjen, returen ramlade ner framför Einar Emanuelsson som enkelt kunde peta pucken förbi Reideborn.

För att nå en kvittering plockade Djurgården ut Reideborn. Men ett pucktapp i mittzon innebar att Johan Harju kunde skicka in 3–1 i öppet mål.

Luleå har därmed vunnit åtta raka matcher, dessutom är det nionde raka bortasegern, det senare är klubbrekord.

Segern innebär att Luleå toppar en delvis haltande tabell, men kan passeras av Färjestad som möter Mora borta fredag kväll i omgångens hängmatch.

För Djurgården innebär förlusten att man ramlar ner till femte plats. Och nu krävs att man får fart på spelet i de avslutande sex omgångarna om man ska bli ett av de sex lag som går direkt till slutspel. Trion HV, Skellefteå och Malmö ligger endast fyra poäng bakom, och Rögle har fem poäng att hämta in.

För Djurgården väntar närmast HV borta, Skellefteå hemma och Rögle borta. Tre nyckelmatcher där Djurgården måste börja producera framåt, för att inte hamna på fel sida strecket.