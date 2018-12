Första perioden var mållös fram till att fyra sekunder återstod. Då gjorde hemmalaget Bostons David Backes 1–0. I andra perioden var det Detroits tur. Både Tyler Bertuzzi och Dylan Larkin gjorde mål, det andra efter assist från Nyquist.

I början av tredje kvitterade Bostons Ryan Donato till 2–2, men drygt sex minuter senare tog Detroit ledningen igen genom danske Frans Nielsens första mål för säsongen, på Nyquists assist.

Gustav Nyquist satte sitt mål i slutminuten efter en passning av Danny DeKeyser.

Det är bara andra gången som Detroit vann en bortamatch mot Boston på fem år.

Anders Nilsson stod i Vancouvers mål i sin andra match efter att ha missat fyra veckor på grund av ett brutet finger. Han räddade 25 av 27 skott på mål. Det räckte dock inte till seger i matchen som slutade 2–1 till bortalaget Dallas.

Vancouver har bara en seger i de senaste tolv matcherna.

Matchen mellan Winnipeg och New Jersey avgjordes efter 4.43 i förlängningen, då Mark Scheifele gjorde sitt andra mål i matchen som därmed slutade 4–3 till Winnipeg. Marcus Johansson och Jesper Bratt gjorde båda mål för New Jersey under matchen. Bratt noterades även för en assist till Johanssons mål.