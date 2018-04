Malin Fransson: ”En bra match gör ingen till en VM-spelare”

I måndags samlades Tre Kronors spelare i Stockholm.

Majoriteten av dem kommer från NHL, och är redan klara för VM-spel.

För dem är matcherna i Sweden Hockey Games mest en nyttig påminnelse inför VM om hur mycket större isen är på hemmaplan.

De har inget de måste bevisa. Det räcker gott om de väntar med det till nästa fredag när VM Danmark inleds.

För de andra, de som spelar i de europeiska ligorna, har Sweden Hockey Games en större betydelse. Det är i de här tre matcherna som de ska övertyga Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg att de förtjänar en av de fåtal platser som det finns kvar att slåss om i det svenska VM-laget.

Fick vi då några givna svar efter torsdagens match mot Tjeckien i Södertälje?

Nej, men det var inte heller att vänta.

En humla gör ingen sommar, och en bra match gör ingen till en VM-spelare.

Av spelarna från de europeiska ligorna har backen Mikael Wikstrand åtminstone ena skridskon i Danmark.

Det är få forwardsplatser kvar att slåss om men de som låg närmast redan före torsdagens match var Carl Klingberg och Dennis Everberg.

Bland de övriga fastnade jag lite extra för backen Erik Brännström som tog till vara på den istid som han fick på ett bra sätt.

Detsamma gjorde forwarden Jacob Nilsson, som dessutom gjorde mål.

Men för deras del är vägen mot VM väldigt lång.

Det finns för övrigt också en spelare från NHL som inte är garanterad en plats i VM-laget.

Lias Andersson, som debuterade i New York Rangers i slutet av säsongen, är också på try out under Sweden Hockey Games.

Han stärkte definitivt sina VM-chanser efter en klart godkänd insats mot Tjeckien.

I junior-VM tidigare i år spelade Lias Andersson i samma kedja som Växjös guldhjälte Elias Pettersson.

När Sverige enkelt vann över Tjeckien, fanns inte Elias Pettersson med på isen. I stället satt han på läktaren i Scaniarinken.

Sedan tidigare var det bestämt att han skulle stå över torsdagens match.

Mot Ryssland på lördag kommer han dock finnas med ute på isen.

Det är inte ofta som en tonåringens debut i Tre Kronor varit lika upphaussad som Elias Petterssons.

Förväntningarna på honom inför matchen mot Ryssland är stora, men kanske ändå realistiska.

Under finalserien visade Elias Pettersson att han kan hantera både krav och förväntningar.