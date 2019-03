För fyra år sedan tillträdde Anders Olson som vd för AIK Ishockey AB. Samtidigt kom Anders Gozzi tillbaka som sportchef och Roger Melin som huvudtränare.

Målet var klart: efter ett par år av total turbulens i klubben skulle man under en fyraårsperiod arbeta långsiktigt och metodiskt för att ta sig tillbaka till SHL.

Och samtidigt få en stabilare ekonomi.

Nu har fyra år gått och sportsligt är man vid delmålet att spela hockeyallsvensk final mot Oskarshamn och ha chansen att kvala sig upp till SHL.

Ekonomiskt är det dock tvärtom. Privata finansiärer har räddat klubben från konkurs ett par gånger och supportrar har lånat ut pengar.

Nu är man där igen. De nya redovisningsreglerna som infördes i fjol slog hårt mot klubben. Om AIK Ishockey AB inte kan visa upp ett eget kapital på två miljoner kronor den sista april klarar man inte kraven för elitlicens och då hotar degradering till division ett.

Kommer ni att ha två miljoner kronor i eget kapital den sista april?

– Det vet jag inte i dag, säger VD Anders Olson. Det är diskussioner med långivare om konvertering av lån och vi kommer göra en nyemission, det är de bitarna som måste komma på plats.

Hur mycket mycket pengar saknas det?

– Jag kan inte sätta fingret på det i dagsläget. Vi vet inte hur många slutspels- och eventuella kvalmatcher vi kommer att spela och mot vem.

Är ni hårt pressade som klubb?

– AIK har haft det kämpigt ekonomiskt länge och det här har varit vardag för AIK sedan jag kom hit 2015. Det är en press som vi lärt oss leva med, säger Anders Olson.

Vad händer om ni inte klarar licenskravet den sista april?

– Då kommer licensnämnden, förmodar jag, bestämma att AIK blir degraderat.

De ekonomiska skillnaderna mellan spel i SHL och Hockeyallsvenskan är gigantiska. Alla SHL-lag får i dag ett tillskott på 45 miljoner kronor i TV-pengar.

För Hockeyallsvenskans lag handlar det om 2,5 miljoner kronor.

– Att det ska vara skillnader tror jag alla hockeyallsvenska vd:ar tycker, men att det ska vara så stora skillnader är inte bra. Konkurrenssituationen är helt snedvriden, säger Anders Olson.

Är era ekonomiska bekymmer ur världen om ni går upp i SHL?

– Jag skulle vilja säga att då är många av våra bekymmer lösta. Det blir avsevärt mycket lättare att hantera verksamheten när man får så mycket pengar, även om vi förstår att vi måste förstärka laget ytterligare så behöver vi inte dra på oss större kostnader på andra saker.

Så, vad händer om ni inte går upp?

– Då får vi under våren se över vilken ansats vi kan göra vad det gäller spelartrupp och kostnader i övrigt för att redan från början balansera ekonomin, så att vi inte går in i nästa säsong med ett så stort budgeterat underskott som vi gjort under de senaste fyra åren, säger en luttrad hockey-VD.

Sportchefen Anders Gozzis kontrakt går ut efter säsongen, och han vet inte hur det blir med framtiden.

– Jag har ännu inte bestämt om jag ska vara kvar, säger Gozzi som efter alla år i klubben, som spelare, tränare och sportchef, är van vid den ekonomiska turbulensen.

– Jag tycker det är värst med framförhållningen. Man vill ju ha längre framförhållning för att man ska bibehålla och bygga en organisation. Det är det som kan bli lidande när man har en ekonomi som sladdar hela tiden.

– Det är det som är tråkigt tycker jag, säger Anders Gozzi som är mycket nöjd med hur säsongen utvecklat sig.

– För fyra år sedan, när jag och Roger kom tillbaka, var målsättningen att ta oss tillbaka. Nu är vi i alla fall där vi vill vara.

Anders Gozzi, sportchef i AIK Hockey. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Anders Gozzi slår fast att laget inte pressas av det ekonomiska krisläget.

– När man går in och spelar en sådan här serie så gör man det med glädje. Vi har uppnått ett delmål och vi känner väldigt stor glädje att vara här. Ska man klara att ta steget till SHL så är det väldigt viktigt att leva i nuet, säger sportchefen och tillägger:

– Att tänka på om ekonomin funkar eller inte, oavsett om vi skjuter stolpe in eller stolpe ut, är helt ointressant.