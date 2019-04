NHL sa nej till Lehners historia om självmordstankar

New York Islanders var en sensation under grundserien och i slutspelet har laget fortsatt att skrälla. Det står 3–0 i matcher mot Pittsburgh Penguins och en stor del av framgångsförklaringen är målvakten Robin Lehner.

Vilka motståndare han än möter på isen är de ingenting mot allt han kämpat mot i livet utanför.

För ett år sedan var han på rehabbehandling vid den här tiden.

I höstas släppte han en text på The Athletic om hur resan till rehabstället i Arizona blev starten på hans räddning från ett liv med psykiska problem, missbruk och återkommande självmordstankar.

”Tankarna på att göra slut på allt… de var verkliga och nära”, skrev han.

– Jag och en nära vän gjorde texten och vi skulle egentligen släppa ut den på NHL:s hemsida. Men NHL ville inte. NHL sade nej. De ville inte ha med den texten att göra. Då gick vi till The Athletic och en annan sida och Athletic ville släppa ut den, berättar Robin Lehner.

Robin Lehners liv borde bli film. Historien har allt.

Den har en uppväxt med många plågsamma upplevelser. Han hittar hockeyn som tioåring och drillas hårt av sin pappa på gränsen till galenskap, och ibland på andra sidan.

Sedan genombrottet. Flytten till NHL. Åren i bottenlagen.

Samtidigt: spriten, drogerna, självmordstankarna. De okontrollerbara humörsvängningarna från att vara hypermanisk till att befinna sig i ett svart hål.

Och sedan – vägen upp.

För ett drygt år sedan var han så djupt nere att han ringde sin dåvarande målvaktstränare i Buffalo och sade att han kanske inte skulle kunna spela nästa dag.

Hur han mådde när han ringde det samtalet?

”Jag var full. Jag ville döda mig själv. Jag var extremt nära flera gånger”, skrev han senare.

Han gjorde ändå som vanligt. Han bet ihop. Robin Lehner försökte spela matchen men kände en trötthet han aldrig upplevt. Efteråt slog en fullskalig panikångestattack ut. Senare bedövade han sig med alkohol, också som vanligt.

I mars 2018 bestämde sig Robin Lehner för att söka hjälp. Nu gör han succé i NHL-slutspelet med New York Islanders. Foto: Jonas Lindkvist

Men den kvällen, 29 mars 2018, tog han beslutet som inte bara förändrade hans liv. Det kanske räddade det. Han bestämde sig för att söka hjälp.

Robin Lehner hamnade på ett rehabcenter i Arizona. Där fick han inte bara behandling för sitt missbruk. Han fick diagnosen att han är bipolär och att han har adhd bland annat. Det förklarade hans humörsvängningar.

Han berättade om det här i texten på The Athletic men det finns mer att berätta.

– När jag satte mig ner på rehab och började pilla på texten… det är egentligen bara 5-10 procent av all skit som har hänt i mitt liv som kom med i texten. Det är väldigt, väldigt lite av helvetet som jag har upplevt som jag tar upp där, säger Robin Lehner.

– Jag har mycket på gång som handlar om välgörenhet som jag ska blanda mig in i och vara mer aktiv i. Jag kommer att vara med mer på olika saker för att hjälpa människor som har varit med om ungefär samma liv.

– Inte bara det här med alkohol och droger utan med andra typer av livsaspekter också.

Du antyder i texten att det var en våldsam uppväxt du hade, är det det du menar med att det finns mer att berätta?

– Det är mycket olika saker som jag egentligen inte vill dela med mig av men i slutändan tror jag att det kommer att vara viktigt att göra det, säger Robin Lehner.

– För jag tror att det är personer som är i min position som kan göra skillnad för andra. Varför jag lade ut den där texten var från början för att kunna hjälpa folk som känner att allt är hopplöst. Man ska inte ge upp.

– Jag har sett att det har hjälpt mycket folk under detta år redan. Jag känner att det finns en typ av ansvar för mig att fortsätta att arbeta i den riktning som har påbörjats.

– Vi får se under sommaren hur allt blir. Jag ska sätta mig ner efter säsongen och tänka ut hur jag ska gå vidare.

DN träffar Robin Lehner på Islanders träningsanläggning ute på Long Island. En person som jobbar i hallen får höra att vi väntar på att intervjua Lehner. Vi pratar om Lehners suveräna match dagen före (den första i slutspelet) och vakten säger – väl medveten om Lehners historia:

– Självklart är det kul att Robin spelar bra men det där är bara en hockeymatch. Det viktigaste är att han mår bra i livet.

Jag återger historien för Robin Lehner. Han lägger in en snus och säger på bred göteborgska:

– Jo, absolut men hockey är mitt yrke och jag har kämpat hela livet för att kunna göra det här, så det är en stor, stor del av mitt liv.

– Men jag mår mycket bättre utanför isen. Jag har fortfarande saker som jag måste jobba på och som kommer att ta lite tid men jag är på rätt spår.

DN träffar Robin Lehner Islanders träningsanläggning på Long Island. ”Hockey är mitt yrke och jag har kämpat hela livet för att kunna göra det här.” Foto: Jonas Lindkvist

Hur gör du nu när du inte kan ta en öl eller två för att koppla av efter en match?

– Det är en bra fråga. Det är något jag jobbar på.

– Problemet, och det är en lång historia, är att mitt alkohol- och drogmissbruk, det härstammar från så många faktorer. Mycket av drogerna har jag använt för att kunna sova, jag har haft mycket problem med det. Det har också varit många obehandlade mentala problem som jag har.

När du fick dina diagnoser, gav det svar på varför du mått som du gjort?

– Absolut. Tidigare har jag använt alkoholen och mina droger som en egen medicinering. Det var det enda som gjorde att jag mådde bra, att jag faktiskt kunde leva.

– Nu har jag rätt medicinering så nu behöver jag inte det. Nu har jag bra mediciner för de problemen jag har och det har hjälpt mig i alla olika aspekter och med alla mina olika saker. Allt från min adhd, till min bipolära sjukdom och lite andra småsaker som jag tampas med. Nu har jag en bra dagsrutin med rätt medicinering. Det gör inte allt men det hjälper mig en bit på traven och sedan har jag en del andra saker jag måste jobba med.

När Robin Lehner klev ut från rehab klev han in i nästa problem. Vilken klubb skulle vilja satsa på honom?

Jag hade bland annat ett möte med ett lag och det mötet gick käpprätt åt helvete.

– Det som var intressant var att åtta, nio lag var intresserade. Väldigt intresserade. Sen hörde de ordet rehab. Och då var inget lag intresserat.

– Väldigt många var intresserade av min hockeytalang men jag och min agent ville vara transparenta. Vi dolde det i Buffalo och sade att jag behövde åka hem till Sverige för att göra en höftoperation och det ena med det tredje.

– Jag hade bland annat ett möte med ett lag och det mötet gick käpprätt åt helvete.

I The Athletic-texten skriver Robin Lehner att han under mötet fick tuffa frågor. Det tog psykiskt hårt på honom och på väg hem var han på väg att göra som tidigare – fly in på en bar. Men han ringde sin fru, han ringde vänner och gick på planet nykter.

Därefter kom New York Islanders in i bilden. Klubben kom med en chans, ett ettårskontrakt och en förståelse för hans situation.

– Det var lite flyt. Jag var tredje eller fjärde målvakten i ledet för dem. Två eller tre andra målvakter de ville signa gick till andra lag.

– Alla säger att Islanders tog en stor chans som gav mig detta och visst, absolut, de gav mig ett kontrakt till slut men det var värt mycket, mycket mindre pengar än jag hade tidigare. Vilket jag förstår. Jag antog det och det var en bra utmaning för mig.

Robin Lehner debuterade i NHL säsongen 2010-2011. Tidigare i karriären har han bara hoppat in i två slutspelsmatcher. Nu har han startat tre och vunnit alla.

Robin Lehner om succén i Stanley Cup-slutspelet: ”Mår man bra och har kul med det man gör går det bra.” Foto: Jonas Lindkvist

Han har svårt att säga om säsongens succé beror på att han spelar i ett lag som är bra eller om han helt enkelt är bättre än tidigare.

– Till stor del tror jag att det handlar om att mår du bra som människa, oavsett vad du gör, så presterar du bättre. Mår man bra och har kul med det man gör går det bra.

– Om vi pratar om depression, det är inte lätt att under en lång tid ha det så. Jag har haft uppgångar och nedgångar i år också men jag har haft mer verktyg att hantera svängningarna och det har varit nyckeln.

