Nyckelspelaren: Niklas Svedberg ska ge Timrå extrapoängen som behövs

Timråspelarna har haft en lång dag. Lagfotograferingen drog ut på tiden och träningen blev uppskjuten med en och en halv timme. Väl på isen drillar huvudtränaren Fredrik Andersson sina adepter hårt. Laget är mitt uppe i en hård träningsperiod och intensiteten är hög på träningen. Dagen efter (14 augusti) ska säsongens första träningsmatch spelas. Modo står för motståndet, och de sista förberedelserna inför matchen gås igenom.

För Niklas Svedberg är det första matchen i sin nya klubb. Efter sex år utomlands, fördelat på fyra år i Nordamerika och två i KHL, är 29-åringen från Sollentuna tillbaka i svensk ishockey.

Senast han spelade i SHL slutade det med ett succéartat slutspel och ett SM-guld med Brynäs 2012. Att Svedberg återigen ska stå med SM-bucklan i handen efter den här säsongen är en högoddsare. Nykomlingen Timrå tippas av många få svårt att konkurrera på allvar. Men Svedberg räds inte utmaningen.

– Jag tror på oss. Det är ett intressant, ungt lag. Sen är det klart att vi på papperet inte har samma material som vissa andra klubbar, så det är klart att jag måste leverera på topp och bidra med erfarenhet, och kanske kunna vara skillnaden i matcher, säger han.

Din roll i laget – hur ser du på den?

– Det är självklart att de har värvat hit mig för att jag ska prestera på topp, och kunna vara en viktig pjäs där bak i det här lagbygget. Sen kommer det bli en jäkla utmaning, tuffa matcher och en omställning för mig att komma hem, säger han och fortsätter:

– Man har varit utomlands i sex år och har mer rutin och erfarenhet. Förut har man inte sagt så mycket, men nu har vi inte så många äldre killar så man kanske måste ta för sig lite mer utanför isen också och försöka bidra med sånt. Men först och främst gäller det att prestera på isen, det är det jag är här för att göra.

En målvakt är alltid en nyckelspelare, oavsett lag. Något som Svedberg själv poängterar. Samtidigt är han den ende i Timrå med erfarenhet av spel i NHL och KHL, och det är därför inte så konstigt att han sticker ut när man tittar på laguppställningen.

– Det är inte så att jag att jag går runt och tycker att det är skitcoolt att jag har spelat där. Man kommer hit och det är schysta grabbar allihopa, och man försöker vara en bra kille själv. Sen är det en sak att utnyttja erfarenheten hockeymässigt.

Niklas Svedberg är ensam i Timrå om att ha erfarenhet av spel i NHL och KHL. Foto: Mats Andersson

För erfarenhet har han fått. Han var 22 år när han vann SM-guld med Brynäs för att några månader senare ta chansen i Boston Bruins organisation. Svedberg kom dit i samband med lockoutsäsongen 2012/2013, och de två första säsongerna tillbringades i farmarligan AHL. 2014 kom hans stora chans. Som backup till Tuukka Rask fick Svedberg inleda säsongen med Boston Bruins i NHL.

– Jag kom in bra i ligan det året. Hade ganska bra statistik och vann mer än vad jag förlorade. Det var jäkligt kul att vara i NHL, men samtidigt kände jag att det blev mycket stå på bänken.

Totalt blev det 18 NHL-matcher den säsongen. Någon fortsättning i ligan blev det däremot inte. I stället gick flyttlasset till den ryska staden Ufa för spel med KHL-laget Salavat Yulaev.

– Det logiska hade kanske varit att ta ett nytt kontrakt och fortsätta när man väl hade slagit sig in i NHL. Samtidigt kände jag att det skulle vara ett bra steg att gå till KHL, som jag började förstå var den näst bästa ligan i världen, och få en stor roll där.

I Ryssland hade han en bärande roll under sin första säsong som gick bra, både för honom själv och för laget.

– Det första året var jäkligt roligt. Jag stod extremt mycket matcher och vi tog oss till semifinal där vi åkte ut mot Magnitogorsk (Metallurg) som sedan vann allt.

Efter säsongen stod han i valet och kvalet mellan att återigen ta chansen i NHL eller stanna i KHL. Det blev ytterligare en säsong i Ryssland. En säsong som inte gick lika bra. Svedberg hade det tyngre och laget åkte ut direkt i slutspelet. Då tog han beslutet att inför förra säsongen försöka ännu en gång i NHL, denna gång i Minnesota Wild.

– Förra året är jag lite kluven till. Man visste på något sätt att man kanske skulle få... inte börja om men kanske lite mer att ta ett steg tillbaka sett till hur det var när jag lämnade Nordamerika. Det kanske inte riktigt hade varit likadant om jag hade åkt efter ett år i Ryssland. Men så är det ibland, man tar beslut och så kan det drabba en längre fram, säger han.

”Det är en spännande resa Timrå har gjort. De gjorde det fantastiskt förra året och det är kul att vara med på det framöver”, säger Niklas Svedberg. Foto: Mats Andersson

Det blev enbart spel i AHL och i slutet av juni tog han beslutet att återvända till Sverige för spel med Timrå.

– Direkt när jag kom hem efter säsongen var jag kanske inte jätteinne på Sverige. Men efter ett tag kände jag att det kunde vara roligt att ha en stor roll här hemma i Sverige där intresset är stort. Då blev det Timrå till slut.

Varför just Timrå?

– Timrå var väl det lag som jag hade bäst kommunikation med, de som hade bäst tålamod helt enkelt. ”Freddan” (Andersson) var väldigt tydlig med att om jag skulle komma hem skulle jag vara motiverad och laddad för att göra det. De gav mig verkligen tid till att fundera på vad jag ville. När jag väl bestämde mig kändes det skitbra att ta Timrå, säger han och fortsätter:

– Jag inser också att det är en utmaning. Vi är nykomlingar och har många unga spelare, och inte samma budget som vissa andra lag. Men ja, det ska bli spännande. De bygger rätt här i Timrå, lite efter sina förutsättningar. Har haft väldigt många duktiga unga spelare som har kommit upp, och det är lite så man måste bygga för att nå långt här i Sverige.

Han tar sitt gamla lag Brynäs som exempel.

– De hade värvat in en del men många bärande spelare var vi unga killar. Nu är inte jag från Gävle, men jag var ändå bara 22. Unga killar som Jacob Silfverberg, Johan Larsson, Calle Järnkrok och Mattias Ekholm fick sina genombrott och klev fram när det gällde som mest. Det är svårt att värva in såna spelare. Det är en spännande resa Timrå har gjort. De gjorde det fantastiskt förra året och det är kul att vara med på det framöver.

Jag vet att Niklas är en fantastisk tävlingsmänniska. Han hatar att förlora och det är krig varje dag för att bli bättre.

Den som ansvarar för lagbygget är sportchefen Kent Norberg. Han hymlar inte med att Svedberg kommer att vara en nyckelspelare för att laget ska kunna nå framgång.

– Det är klart att som nykomling kommer vi ju vara tippade ganska långt ner och hela den biten. Då är det extremt viktigt att ha en bra målvakt. Det är det egentligen oavsett om du är ett topplag eller inte, speciellt inom hockeyn. Du vinner inte någonting och du kan inte komma högt i någon serie om du inte har ett bra målvaktsspel. Det är ju egentligen grunden och så har jag alltid försökt bygga ett lag, säger Norberg.

Vad förväntar du dig av Niklas?

– Utan att sätta jättepress på honom, men det vi behöver är ju ett bra målvaktsspel varje kväll och jag tror att Niklas kan göra de här räddningarna när matchen står och väger.

Timrås tränare Fredrik Andersson känner Svedberg sedan tiden i Modo. Han var assisterande tränare i Örnsköldsvikklubben när Svedberg kom upp i A-laget för första gången.

– Jag vet att Niklas är en fantastisk tävlingsmänniska. Han hatar att förlora och det är krig varje dag för att bli bättre. Nu har han varit iväg en sväng och fått fantastisk erfarenhet i KHL och NHL. Kvalitetsmässigt är det en otroligt bra målvakt, men sen måste han också ha hjälp. Det gäller för oss att sätta ett bra försvarsspel som hjälper honom att få skotten från rätt ställe och jobba riktigt bra för att han ska göra en bra säsong, säger Andersson som inte tvekar på att Svedberg kommer att vara en viktig pjäs för laget.