Skrällaget Oskarshamn till SHL – nollade Timrå

All press låg på Timrå som hade allt att förlora i den sjunde och avgörande matchen mot Oskarshamn och då valde lagets tränare Fredrik Andersson att peta målvakten Niklas Svedberg som vaktat kassen i samtliga sex matcher i direktkvalet.

22-årige Victor Brattström gjorde flera bra räddningar, men kunde inte stå emot när Oskarshamn tog ledningen efter 15.23 i första perioden.

Joakim Thelin gjorde ett läckert förarbete när han själv tog skott som Brattström räddade och sedan hittade stockholmskillen från AIK Jonas Engström som gav smålänningarna ledningen.

Oskarshamn hade lite vassare avslut i första perioden, även Timrå hade ett par bra avslut men Christoffer Rifalk i Oskarshamns mål storspelade.

I den andra perioden var Timrås dominans nästan total och hade 20 skott på mål, ett klockrent i stolpen av Morten Madsen, att kvittera.

Mitt i den tredje perioden gjorde Timrå ett stort misstag i egen zon och det utnyttjade Oskarshamn.

Matias Sointu gjorde 2-0 mot ett chockat hemmalag.

Timrå plockade ut målvakten med tre minuter kvar och då avgjordes matchen.

John Dahlström satte 3-0 i tom bur.

Efter slutsignalen bröt det stora segerjublet ut.

Tränaren Håkan Åhlund var rörd till tårar.

– Det här betyder jättemycket för mig, men framför allt för killarna. Vilken resa vi har gjort under säsongen, säger han till C More.

Oskarshamn IK står nu för en ny utmaning när laget spelar i SHL för första gången.

Förutom det sportsliga då det gäller för att få ihop slagkraftigt lag i högsta serien måste hallfrågan lösas.

Enligt reglerna måste samtliga SHL–lag ha en ishall som rymmer 5.000 åskådare.

Be–Hockey Center i Oskarshamn tar drygt 3.200 åskådare.

45 miljoner kronor i tv-pengar lär göra förutsättningarna bättre.

– Vi vet att det pågår diskussioner kring förändringar gällande licenskraven, framför allt kraven på publikkapacitet, sade Oskarshamns klubbchef Martin Åkerberg till DN inför kvalet.

Oskarshamn har spelat 23 år i allsvenskan och har kvalat tre gånger tidigare till högsta serien.

På det fjärde försöket gick det vägen efter en strålande säsong där laget blev tvåa i Hockeyallsvenskan och sedan slog ut AIK och nu Timrå i en historisk kvalrysare.