Powerplay – då dominerar Frölunda mot Djurgården

Djurgården har haft problem i spel i numerärt underläge under hela slutspelet. Totalt har det på 16 matcher blivit 18 insläppta mål i den spelformen. Djurgårdstränaren Robert Ohlsson upprepade efter torsdagsförlusten i Scandinavium (Frölundaseger 5–2) sitt mantra att hans spelare måste undvika utvisningar.

– Jag gillar när vi spelar fullt ut i närkampsspelet, framför allt att vi gör klart ute vid sargerna. Men vi får titta lite på det för det är flera situationer ute vid sargerna där vi blir utvisade, säger Ohlsson.

– Vi behöver spela fem mot fem i den här serien.

– I boxplay är det klart att det inte är bra i hela slutspelet att släppa in mycket mål. Nu släpper vi in tre mål. Första målet vi släpper in i boxplay är det enda som är godkänt. Det är en oskymd målvakt men det är en täckande Djurgårdsspelare, (Petteri) Wirtanen, som får pucken på sig och så studsar den in.

Av de övriga insläppta målen i boxplay i Scandinavium var Ohlsson särskilt missnöjd med att Djurgården inte lyckades stoppa det patenterade samspelet mellan Ryan Lasch och Joel Lundqvist när Lundqvist gjorde viktiga 4–2 till Frölunda i mitten av andra perioden.

– Det kan inte vara en hemlighet för någon i den här ligan att Lasch gillar att göra det insticket. Vi måste vara bättre, det är det jag sagt hela tiden.

Jakob Lilja var första Djurgårdsspelare att bli utvisad under torsdagsmatchen. Efteråt var han bekymrad över hur hans lag spelat i boxplay under slutspelet.

Kan det ha gått psykologi i det hela, att ni vet att ni släppt in många mål i numerärt underläge?

– Jag vet inte. Boxplay handlar mycket om att spela smart och att vara med och täcka av skottlinjen. Vi måste stänga igen, säger han.

Frölundas tränare Roger Rönnberg tycker att hans lag under torsdagen för första gången i finalserien visade upp det han vill se.

– Efter semin lyckades vi inte få ner spelarna, vi var för höga. Vi gick och gottade oss några dagar extra efter semin och tyckte att allt var perfekt. I de två första matcherna kom vi inte dit vi vill i tävling, intensitet och bestämdhet. Vi var ganska irriterade efter Globenmatchen (seger för Djurgården med 5–1 i tisdags). Visst, man kan förlora där mot ett bra lag, men inte på det sättet, att spela så passivt och så avvaktande.

– Jag tror att vi behövde den knäppen på näsan. Än en gång visar det här laget en förmåga att överraska mig med sin karaktär, att komma tillbaka två dagar senare och visa det här tycker jag är fantastiskt bra. Och så har det varit hela säsongen, när det verkligen gäller har man en växel till att plocka i.

– Det jag tror är avgörande är att vi har många, både spelare och ledare, som varit i den här situationen förr och som kan vara lite mer cyniska.

En spelare som Rönnberg hyllar lite extra är Ryan Lasch som tillsammans med lagkamraten Rhett Rakhshani toppar finalseriens poängliga. Båda har gjort fyra mål och elva målgivande passningar.

– Ryan är en av mina ledare i laget som gått runt och varit väldigt besviken på sig själv och inte tyckt att han kommit upp i energi i den här matchserien. Nu tycker jag att han visar sin karaktär där han även fem mot fem gör ett jäkla jobb både med och utan puck under hela matchen och kommer in i det läget som jag brukar kalla ”beast mode” och då är han jobbig att spela mot, säger Rönnberg som direkt efter segern i Göteborg började fokusera mot lördagens match på Hovet.

– Att inse att vi har världens chans att sno en match i Stockholm för att skapa ett 3–1-läge, det är det som det handlar om för mig nu.

Fakta. Frölunda överlägset i powerplay Så har målen fallit under de tre första matcherna av finalserien mellan Frölunda och Djurgården. Spel 5 mot 5

Djurgården: 9

Frölunda: 6 Spel 5 mot 4

Djurgården: 1

Frölunda: 5 Utvisningsminuter under de tre första finalmatcherna

Djurgården: 29 (+ ett personligt tiominutersstraff och ett matchstraff) Frölunda: 17 (+ ett matchstraff) Powerplay-procent i slutspelet

(procent mål per numerärt överläge)

Djurgården: 17.50

Frölunda: 29.27

Penalty killing-procent

(procent numerära underlägen utan insläppt mål)

Djurgården: 64.00

Frölunda: 86.36 Visa mer