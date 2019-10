Rögle fick ännu en SM-finalist på fall

Finske veteranmålvakten Karri Rämö gjorde sin första match i Djurgården i CHL–mötet med Adler Mannheim i tisdags.

På torsdagen debuterade han i SHL i toppmötet med Rögle.

33-åringen som spelat i både NHL och KHL fick ingen rolig start.

Redan efter fem minuter och två sekunder gjorde skåningarna matchens första mål.

Adam Edström stod bra placerad framför mål och tryckte in en retur, 1-0 som stod sig perioden ut.

Ett resultat som kunde varit annorlunda.

Djurgården skapade många bra målchanser.

Mattias Guter hade den bästa när han snurrade runt i mittzon och skaffade sig ett friläge.

– Jag kom in bra, gick runt 90 grader och fick till ett bra skott, synd att den inte gick in, säger Guter om sitt cirkusnummer till C More.

I den andra perioden träffade Guter stolpen med ett bra skott.

Men djurgårdaren får vänta på sitt första mål för säsongen.

I början av den tredje perioden kvitterade Djurgården, ett löst skott av Robin Norell som styrdes förbi Christoffer Rifalk i Rögles mål.

Men det blev inga fler mål under ordinarie tid och det krävdes förlängning för att hitta en vinnare i toppmötet.

Djurgården hade ett par jättechanser att avgöra, men det var Rögle som fick sista ordet.

Daniel Zaar hittade målet efter en läcker passning av poängstarke backen Kodie Curran som nu gjorde sin elfte poäng för säsongen.

– Jag försökte bara hitta en yta. Jag vet att Curran är skicklig på att hitta fram med passningarna. Vi gjorde inte vår bästa match, men det var skönt att vinna ändå, säger Daniel Zaar till C More.

Djurgårdens back Marcus Högström hade chansen att avgöra i förläningen.

Anfallet senare avgjorde Rögle det jämna toppmötet.

- Vi gjorde en bra match och krigade på bra. Rögle är ett bra lag, surt med övertidsförlust. Men det fanns många bra saker vi kan ta med oss, säger Högström till C More.

Rögle har inlett säsongen urstarkt och nu sex raka segrar och leder SHL tre poäng före Frölunda. Hittills är det bara nykomlingen Oskarshamn som besegrat skåningarna.

Rögles matcher Rögle–HV 71 4-0 Malmö–Rögle 3-4 Rögle–Oskarshamn 0–1 Linköping–Rögle 2-3 Örebro–Rögle 2–3 (seger efter straffar) Rögle–Leksand 5-3 Rögle–Luleå 3-2 (seger efter förlängning) Frölunda–Rögle 1-2 Rögle–Djurgården 2-1 (efter förlängning) Visa mer

