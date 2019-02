Att nallebjörnar kastas in är helt nytt under ”hockeyns dag” och skedde i samarbete med hjälporganisationen Help at Hand.

– Samarbetet är positivt och jättekul. Traditionellt sett har vi jobbat väldigt mycket med Barncancerfonden med Team Rynkeby. Man kan säga att pengarna går till barncancerfonden och nallarna går till Help at Hand. Vi sa att vi testar detta som ett enskilt projekt, så får vi se hur det blir i framtiden, säger Malmös marknadsansvarige Marcus Larsson.

Kristian Rankloo är grundare av hjälporganisationen Help at Hand och säger att samarbetet med Redhawks är fantastiskt.

– De jobbar med att hjälpa folk och ungdomar i världen, inte bara inom idrotten utan även i deras vanliga livssituationer på samma sätt som vi arbetar. Vi vill förbättra situationer för många barn i världen, våra värderingar stämmer överens, säger Kristian Rankloo.

Malmö Redhawks anordnande ”hockeyns dag” för åttonde säsongen i rad. Åskådarna får gå gratis på den aktuella matchen och hela evenemanget handlar om att samla in pengar till välgörande ändamål.

Initiativet med nallebjörnar kom från den tidigare Malmöspelaren Nichlas Hardt, nu i Växjö Lakers. Själva grundidén är hämtad från Nordamerika och kallas ”Teddy Bear Toss”.

Tanken är att publiken tar med sig nallebjörnar som inte används, för att skänka till bättre behövande. Nallarna kastas in vid hemmalagets första mål, mycket riktigt blev det även så då Malmö tog ledningen med Timrå.

– Vår huvudverksamhet är att spela ishockey och därför ska vi göra goda gärningar som är kopplat till det. Detta är väldigt uppskattat hos barn som inte har så mycket. När vi har möjlighet att bjuda på fritt inträde kan alla vara med. Det blir en kul grej för publiken, alla kan bidra och alla är vinnare, även barnen som får nallebjörnarna, säger marknadsansvarige Marcus Larsson.

Kristian Rankloos arbete med Help at Hand tog sin början i november 2013. Då drog tyfonen Haiyan in över Filippinerna, och tog över 6.000 människors liv. Kristian såg detta på tv och bestämde sig för att åka ner och hjälpa till. Han startade Facebookgruppen ”Kristian reser till Filippinerna”, som på kort tid samlade in nästan 100.000 kronor.

Han beskriver situationen efter tyfonen som kaotisk och folk slog ihjäl varandra för en flaska vatten. Samtidigt vandrade utsatta och hungriga barn omkring på gatan.

– Under de tio dagarna jag var där var mitt mål att hjälpa alla barn in i trygghet. Vi fick in 2097 barn i skolor efter tyfonen. Jag köpte också och delade ut 25.000 portioner mat. Efter tio dagar åkte jag hem och tänkte inte så mycket på det, säger Kristian Rankloo.

Men hans aktioner hade uppmärksammats av många bidragsgivare vilket gjorde att Kristian startade hjälporganisationen.

– Vi jobbar alla ideellt på sidan av våra andra jobb. Vi bygger detta långsamt och ser till att vi gör allt bra, säger han.

I detta nu jobbar organisationen också med att bygga en skola i Uganda för 370 elever som ska stå klart under året.

Hu rmånga nallar som kastades in på isen var inte klart när DN pratade med Marcus Larsson.

Fakta. ”Hockeyns dag” För åttonde året i rad öppnade Redhawks upp Malmö Arena för fritt inträde. Regionens näringsliv gör detta möjligt genom att betala en krona per åskådare. Årets upplaga gick, precis som tidigare två säsonger, i välgörenhetens tecken där 20 procent oavkortat går till Barncancerfonden via samarbetet med Team Rynkeby – God Morgon Malmö. Förra säsongen innebar insamlingen en summa på 368.348kr. Visa mer

Fakta. Help at Hand Help at Hand är en hjälporganisation som arbetar med utvalda biståndsprojekt. Alla bidrag går oavkortat till behövande barn för att hjälpa dem med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång. Help at Hand arbetar direkt på plats och ser till att insamlade bidrag används där de gör bäst nytta. Visa mer

Läs mer: Andra raka segern för Malmö