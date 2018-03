Skellefteå vann hetsig tillställning – Djurgården väntar i semifinal

Djurgården var redan klart för semifinal och på skärtorsdagen blev det klart att det blir Skellefteå som står för motståndet.

– Vi har visat bra karaktär den här matchserien. Om vi tar med oss det och får i gång spelet kan det bära långt, säger matchhjälten Pär Lindholm.

Skellefteå satte sig i förarsätet tidigt i första perioden. Filip Berglund slog ett stenhårt pass rakt genom slottet till Pontus Petterström som sprätte upp 1–0.

Sex minuter in i matchen fullföljde Henrik Hetta en situation mot Jens Westin och träffade både axel och huvudet, samt att Westins huvud slog hårt mot plexiglaset.

Westin såg rejält omskakad ut och fick ledas av isen och in i omklädningsrummet. Hetta fick matchstraff.

– Att den tar i huvudet kan alla konstatera, matchstraff köper jag men det är mer en olycklig situation än ett ont uppsåt, säger Sanny Lindström.

47 sekunder in i det efterföljande numerära överläget kom således kvitteringen genom Michael Lindqvist. Bortalaget Färjestad hann även få in ett ledningsmål genom Johan Ryno.

I början av den andra perioden sköt Skellefteås Johan Alm ett skott, tappade balansen och såg inte Morgan Ellis som satte in en tackling som träffade rakt i huvudet. Alm fick precis som Westin lämna isen och Ellis fick matchstraff.

Färjestads tränare Johan Pennerborn tyckte att straffet var korrekt.

– Han kommer in sent. Det ska nog vara det straffet, precis som det andra straffet, säger Pennerborn till C More efter matchen.

Efter Färjestads matchstraff var det Skellefteå som tryckte på. Hemmalaget hade sju minuter i powerplay och vann skotten i perioden med 22–4. Men Lars Haugen i Färjestads mål höll tätt och 1–2 stod sig perioden ut.

Skottövertaget för Skellefteå fortsatte in i den andra perioden. Efter bara fyra minuter hade hemmalaget åtta skott, och till slut fick Haugen kapitulera.

Färjestads målvakt hade varit säkerheten själv men det var ett eget misstag som ordnade kvitteringen. Jesper Olofsson sköt ett skott som Haugen fick tag i, men som studsade på plockhandsken in.

Bara minuten senare gjorde Pär Lindholm 3–2. Ett rättvist ledningsmål om man tittar på hemmalagets spelövertag.

Färjestad slet och gjorde allt de kunde för att få in ett kvitteringsmål. Men det ville sig inte för bortalaget. Matchen slutade 5–2 efter att Oscar Möller och Pär Lindholm gjorde mål i tom kasse.

Läs mer: Dubbla huvudsmällar i Skellefteå: ”Brutalt och respektlöst”

Läs mer: Utvisningar fällde Frölunda – Malmö klart för semifinal