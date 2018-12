Matchfakta AIK 2-1 Modo

Matchbetyg 3

Efter ledningsmålet koncentrerade sig ett något tröttkört AIK på att inte släppa in Modo in i matchen. I stunder saknades tempo i matchen, men spänningen fanns där ända in i slutet.

Anton Holm. Trots en skadeperiod fortsätter Holm att producera mål.

– Jag skulle inte byta honom mot någon i ligan, säger tränaren Thomas Mitell om dagens tvåmålsskytt. Det är bara att hålla med.

Erik Källgren. Målvakten får dela på utmärkelsen som matchens lirare med Holm efter sina 29 räddningar på 30 skott.