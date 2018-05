Som Lettland fast med spets – det här är Schweiz

Schweiz brukar vanligtvis inte ses som ett lag som ska utmana om guldet. Inför VM-turneringen i Danmark var det inte heller så.

Det nya ansiktet utåt för schweizisk hockey – Nico Hischier som blev draftad till NHL som nummer ett 2017 – fanns inte med i truppen på grund av skadeproblem.

Flera andra bra spelare var fortfarande kvar i NHL-slutspelet och fanns inte heller tillgängliga.

Resultaten inledningsvis speglade också att laget kanske inte var det starkaste. Det var knappa segrar mot Österrike och Slovakien, samt förlust mot Tjeckien. Sedan vann de visserligen komfortabelt mot Belarus för att sedan förlora mot Ryssland.

Men precis som för Sverige har Schweiz haft rätt spelare som har åkt ut från NHL-slutspelet. Timo Meier anslöt från San Jose Sharks, och har haft en väldig betydelse i turneringen.

Att Nashville Predators åkte ur visade sig inte bara vara en rejäl vinstlott för Sverige som fick Viktor Arvidsson, Mattias Ekholm och Filip Forsberg in i laget. För Schweiz anslöt Kevin Fiala och Roman Josi. Två spelare som är oerhört viktiga för det nu finalklara laget.

I 3–5-förlusten mot Sverige i gruppspelet gjorde duon sin första match. Tre Kronor var dominanta i 35 minuter av den matchen innan Schweiz skakade svenskarna rejält.

I slutspelet har Schweiz haft en minst sagt tuff lottning. De mötte Finland i kvartsfinalen, ett lag som hade kört över både USA och Kanada i gruppen men samtidigt förlorat mot Tyskland och Danmark.

Där avgjorde fyra makalösa minuter i den andra perioden att Schweiz gjorde tre mål. Segersiffrorna skrevs till 3–2 och Kanada väntade i semifinalen.

Där la Schweiz i högsta växeln från start och släppte aldrig på gasen. 3–2 blev det även där efter att bland annat Leonardo Genoni i målet stod för en lysande insats.

Nu väntar alltså Schweiz för Sverige. Trots svensk seger i gruppspelet är känslan att det är ett annat Schweiz den här gången – trots samma spelare.

Mot Kanada i semifinalen var det tydligt att Schweiz har hittat ett spel som funkar.

– De var väldigt bra defensivt. De var kompakta och gjorde det svårt för oss att komma in i mitten och få bra lägen, sa Kanadas lagkapten Connor McDavid efter semifinalen.

Precis som McDavid säger så spelar Schweiz ett kompakt försvarsspel. De stänger ner ytor och gör det svårt för motståndarna att hitta till bra avslut. Det kan mycket väl bli en matchbild som den i kvartsfinalen mot Lettland – skillnaden är att Schweiz har mer spets.

Roman Josi. Foto: Mark Humphrey/AP/TT

– De har varit bra och det var en tuff match vi spelade mot dem. Men vi är redo, sa Rickard Rakell efter Sveriges segermatch mot USA i semifinalen.

– De är ruskigt vassa med spelare som Roman Josi och Nino Niederreiter, säger Magnus Pääjärvi.

Just Josi är Schweiz viktigaste spelare och det största hotet mot Sverige. Josi, som är lagkapten i Nashville Predators, är en spelskicklig tvåvägsback som är minst lika bra i defensiven som i offensiven.

För fem år sedan när Schweiz förlorade VM-finalen mot Sverige blev han utsedd till turneringens bästa spelare. Då förlorade Schweiz finalen mot Sverige med 1–5. I kväll tror Josi att de kommer att vara underdogs men att matchbilden kommer se annorlunda ut än för fem år sedan.

– Ja det tror jag. Vi har några spelare som var med då, jag vet inte om svenskarna har det men det är två olika lag. Det kommer bli väldigt kul, säger han.