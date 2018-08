Stökigt med flera slagsmål när Leksand vann stort mot Sheffield

Leksand är ett väntat topplag i Hockeyallsvenskan även den här säsongen. När försäsongen nu är igång för de flesta hockeyklubbar ute i landet, har dalalaget valt att starta sin i Storbritannien.

Där har laget mött Sheffield Steelers i två matcher under helgen. Den första slutade med förlust under lördagen, 3–2 efter ett sent avgörande från britterna. En match där Leksand med den rätta utdelning på alla chanser som skapades, borde ha vunnit.

När lagen möttes igen under söndagskvällen kom utdelningen för leksingarna – och det rejält. De blåvita vann med hela 7–0 och endast nyförvärv inför den här säsongen stod för målen.

David Rundqvist (ny från Troja/Ljungby), Mattias Karlsson (Karlskrona) och Thomas Valkvae Olsen (Södertälje) gjorde alla sina första mål i Leksandströjan.

Det gjorde även Linus Persson (ny från Färjestad) för den här sejouren i klubben, när han blev tvåmålsskytt. Två mål gjorde även Ben O'Connor som är ny just från Sheffield Steelers. Han visade att ”släkten är värst” mot sitt gamla lag med dubbla fullträffar.

Utöver Leksands ordentliga islossning var det utvisningar och en mängd fula efterslängar som hamnade i fokus. Bland annat fick åskådarna se ett slagsmål mellan Sheffields back, Ryan Martinelli och Leksands 19-årige forward, Erik Aterius.

– Det är efterslängar i vartenda läge som tyvärr kommer att avsluta den här matchen. Vi måste kunna hålla band på oss, för fortsätter det så här är det risk för att vi missar planet hem i morgon, sade Claes Thirus, som är kommunikationsansvarig i Leksands IF till vardags men som under resan i Storbritannien var med och kommenterade matcherna, under klubbens sändning.

Aterius fick tillfälligt lämna mötet för att byta matchtröja efter ordentligt blodvite.

Det har ännu inte kommit någon statistik över antalet utvisningsminuter i den här matchen, men för Sheffields del var det flera gånger under kvällen som det var tre spelare eller fler i deras utvisningsbås.

– Steelers blev trötta och riktigt griniga. Och när de blev det, ja då ser vi resultatet av det här. Det var dock roligt att se så många mål från våra nyförvärv. Det värmde oerhört mycket, sade Claes Thirus efter matchens slut.