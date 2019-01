Storspel i comebacken tände Färjestad

Daniel Viksten och Theodor Lennström satte Färjestads straffar medan Markus Svensson räddade Luleås två försök.

Tungt för serieledande Luleå som annars var det klart bästa laget första halvan av SHL-matchen.

– Orättvist. Sett till chanser borde vi ha lett med fem mål, sade tränaren Thomas ”Bulan” Berglund i andra periodpausen.

Efter Karl Fabricius 3–1-mål i början av andra perioden bytte Färjestad ut Adam Werner och satte in Markus Svensson. Det var den förre Tre Kronor-målvaktens första match sedan han drabbades av hjärnskakning i en match mot Brynäs precis före årsskiftet.

Hans tankar inför comebacken?

– Det var bara att gå in och köra. Tyvärr har vi satt oss i den här situationen ett par gånger i år, att vi inte riktigt är redo i början av matcherna och hamnar i stora underlägen. Men vi har ett bra go i gruppen och förmåga att ta oss in i matchen, sade Svensson.

Någon ringrost syntes inte och hans storspel tände hela laget.

Linus Johansson, Gustav Rydahl och Oskar Steen såg med var sitt mål till att Färjestad vände till 4–3.

Svensson fortsatte att rada upp räddningar, men var chanslös när Luleåbacken Daniel Sondell satte 4–4 med ett hårt skott i krysset halvvägs in i tredje perioden.

Luleås segersvit stannade vid tre raka matcher. Trots förlusten är norrbottningarna kvar i tabelltopp, tre poäng före Färjestad.