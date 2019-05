Storstjärnor och supertalanger – här är lagen i VM

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Grupp A

John Tavares, en av stjärnorna i Kanadas trupp, gjorde 57 mål för Toronto den gångna säsongen. Foto: Dom Gagne/CSM/Rex/Shutterstock

Kanada

Tre stjärnor:

Matt Murray, mv, Pittsburgh Penguins.

John Tavares, f, Toronto Maple Leafs.

Mark Stone, f, Vegas Golden Knights.

Ungt och revanschsuget Kanada

Kanada satsar på ett ungt lag där tio spelare är under 23 år. Bara tre spelare finns kvar från förra årets VM-trupp. Det är inte riktigt samma stjärnglans som i fjol då Connor McDavid var med, och ingen av de åtta bästa kanadensiska poängplockarna i NHL är på plats i Slovakien. Men självklart blir Kanada en av favoriterna i år. Revanschlustan är säkerligen stor efter uttåget i semifinalen mot Schweiz förra året. Sean Couturier, Mark Stone och Sam Reinhart är tre spelare i årets trupp som vet hur det känns att vinna VM-guld.

Tavares svarade med rekordsäsong

En av de mest omskrivna spelarna i Nordamerika inför den här NHL-säsongen var John Tavares som efter nio år som poängmaskin i New York Islanders valde att lämna för Toronto. Det väckte ramaskri bland Islanders-fansen, men Tavares svarade med att göra 47 mål för Toronto och sin poängmässigt bästa säsong hittills. 28-åringen blir en attraktion i VM.

Placering tre senaste VM:

2018: 4. 2017: 2. 2016: 1.

Patrick Kane har gjort över 1000 poäng i NHL. Foto: Mike Wulf/CSM/REX/Shutterstock

USA

Tre stjärnor:

Patrick Kane, f, Chicago Blackhawks.

Johnny Gaudreau, f, Calgary Flames.

Jack Eichel, f, Buffalo Sabres.

Tomahawk-metoden lyfte Kane

Patrick Kanes meritlista är imponerande: Tre Stanley Cup-titlar med Chicago, över 1000 NHL-matcher och mer än 1000 gjorda poäng. Men när han i fjol för första gången på sex år snittade mindre än en poäng per match tog han hjälp av en fysiolog i Chicago. Metoden kallas Tomahawk Science och syftar till att få bättre rörlighet och samtidigt minska träningen med tunga vikter. ”De sa, du använder bara 60 procent av vad din kropp är kapabel till”, säger 30-årige Kane i en intervju med Forbes. Metoden gav tydligen resultat, den här säsongen landade Kane på 110 poäng och kom trea i poängligan.

Hughes blir USA:s yngste

Jack Hughes, som fyller 18 under VM, tippas gå först i sommarens NHL-draft. Nu blir han den yngste VM-spelaren genom tiderna för USA och får dessutom spela ihop med brorsan Quinn, 19. Hughes blev nyligen ny rekordhållare i antalet poäng i U 18-VM med sina 32 poäng över två turneringar. Hughes ingår i det amerikanska ungdomsprogrammet NTDP som fostrat flera stora stjärnor. I sommar väntas New Jersey bli hans klubbadress i NHL.

Placering tre senaste VM:

2018: 3. 2017: 5. 2016: 4.

18-årige Kaapo Kakko avgjorde finalen mot USA i JVM i januari. Nu debuterar han i ”stora” VM. Foto: Jonathan Hayward/AP

Finland

Tre stjärnor:

Henri Jokiharju, b, Chicago/Rockford.

Juho Lammikko, f, Florida/Springfield.

Veli-Matti Savinainen, f, Jokerit.

Varför alla nej från NHL-spelarna?

När Sverige kan räkna in den ena NHL-spelaren efter den andra är det tvärtom i Finland. ”Ei kiitoos”, har varit standardsvaret. Men varför alla nej tack? En del är skadade (som till exempel Aleksander Barkov, Sami Vatanen, Patrik Laine och Jesperi Kotkaniemi), andra väntar på nya NHL-kontrakt och en hel del finländska spelare är fortfarande kvar i Stanley Cup-slutspelet. Ändå återstår många nej där orsakerna inte är klara, däribland Rasmus Ristolainen, som hade varit en given förstaback i laget.

Kaako nästa finländska stjärna

Kaapo Kakko är nästa stora finländska stjärna och en av 18 VM-debutanter. Han avgjorde finalen mot USA i junior-VM i januari och var tänkt att leda laget även i U18-VM. Men 18-åringen från TPS Åbo tackade nej för att istället satsa på att ta en plats i VM-truppen. Han tippas gå som nummer två i sommarens NHL-draft och tros hamna i New York Rangers som väljer som andralag. ”Kaapo Kakko-time”, skev i april New York Post som ser en guldklimp i finländaren.

Placering tre senaste VM:

2018: 5. 2017: 4. 2016: 2.

Leon Draisaitl, storstjärna i Edmonton och det tyska landslaget. Foto: Carl sandin/Bildbyrån

Tyskland

Tre stjärnor:

Leon Draisaitl, f, Edmonton Oilers.

Dominik Kahun, f, Chicago Blackhawks.

Korbinian Holzer, b, Anaheim Ducks.

Långt från OS-succén i förra VM

Det är fortfarande lite svårt att ta in att anonyma hockeynationen Tyskland ledde OS-finalen 2018 när 55 sekunder återstod. OAR (Olympiska aktiva från Ryssland) kvitterade då till 3–3 och vann sedan efter förlängning. Men VM ett par månader senare blev ingen klang-och-jubel-föreställning för Tyskland. Den enda fullpoängaren kom mot jumbon Sydkorea och laget slutade elva. Nu handlar det om att få Slovakien och Danmark bakom sig för att nypa en kvartsfinalplats.

Superstjärnan Draisaitl för ensam?

Leon Draisaitl är en av NHL:s absolut största stjärnor och spräckte i år drömgränsen 100 poäng i grundserien. 23-åringen från Köln gjorde 50 mål och 55 assist för Edmonton Oilers, bara Washingtons Alex Ovetjkin gjorde fler mål (51). Men nu har Draisaitl ingen Connor McDavid vid sin sida som i Edmonton, utan får ta ett stort ansvar som storstjärna i landslaget. Pappa Peter Draisaitl gjorde sju VM för Tyskland/Västtyskland.

Placering tre senaste VM:

2018: 11. 2017: 8. 2016: 7.

Före detta storstjärnan Mirolsav Satan är numera general manager för det slovakiska landslaget. Foto: Fredrik Hagen/AP

Slovakien

Tre stjärnor:

Tomas Tatar, f, Montreal Canadiens.

Richard Panik, f, Arizona Coyotes.

Christian Jaros, b, Ottawa Senators.

Satan den störste

Den största profilen i Slovakien finns vid sidan av isen, nämligen legendariske forwarden Miroslav Satan, 44, som numera är general manager. Stanley Cup-mästaren med Pittsburgh gjorde tolv VM och var kapten när Slovakien vann sitt hittills enda VM-guld, i Göteborg 2002. Mellan 2000-2003 tog Slovakien guld, silver och brons. Och Satan verkar nästan längta tillbaka till isen: ”Pressen på spelarna är inte alls så stor som på coachen eller managern”, säger han till internationella hockeyförbundets hemsida.

Slovakien har inte varit topp-8 sedan 2013.

”Det vore kul att nå kvartsfinal på hemmaplan, det är vårt mål”.

Lyfter publiken Slovakien?

Kan hemmaplansfördelen lyfta Slovakien efter några tunga år i VM? Slovakien kommer att spela sina sju gruppspelsmatcher i Kosice i östra delen av landet. Arenan tar in drygt 8.000 åskådare.

Placering tre senaste VM:

2018: 9. 2017: 14. 2016: 9.

Lars Eller har haft skadeproblem men är klar för spel med Danmark i VM. Foto: Triangle Sports Media/REX

Danmark

Tre stjärnor:

Mikkel Bödker, f, Ottawa Senators.

Lars Eller, f, Washington Capitals.

Morten Madsen, f, Timrå.

Rikard Franzén assisterar Ehlers

Efter fem VM som förbundskapten, med kvartsfinalen 2016 som höjdpunkt, lämnade Janne Karlsson ifjol över till Heinz Ehlers. Det blir ändå svenskt i båset även i år i form av AIK-profilen Rikard Franzén, som är assisterande förbundskapten tillsammans med Jens Nielsen. Ehlers och Nielsen var populära namn i Leksand på 80- och 90-talet. Heinz Ehlers hoppades på sonen Nikolaj i VM, men Winnipegstjärnan tvingades tacka nej på grund av ett brutet ben i foten.

Stanley Cup-hjälten Eller

Lars Eller skrev in sig i Washington Capitals historieböcker när han gjorde målet som säkrade Stanley Cup-titeln 2018. Han petade in 4–3-pucken mot Vegas i den tredje perioden i den femte matchen och det blev säsongens sista mål. In i det sista var det osäkert om Lars Eller skulle komma till årets VM, eftersom han har haft skadeproblem på slutet. Men Eller har tackat ja, och får nu en nyckelroll tillsammans med Ottawas Mikkel Bödker.

Placering tre senaste VM:

2018: 10. 2017: 12. 2016: 8.

Damien Fleury har spelat i Västerås, Luleå, Timrå, Södertälje och Djurgården i Sverige. Nu representerar han Grenoble i franska ligan och är en av Frankrikes stora profiler i hockey-VM. Foto: Petr David Josek/AP

Frankrike

Tre stjärnor:

Anthony Rech, f, Grizzlys Wolfsburg.

Damien Fleury, f, Grenoble.

Jordann Perret, f, Hradec-Kralove.

Tufft när NHL-stjärnorna är skadade

Förre Skellefteå-spelaren Pierre-Édouard Bellemare är en trotjänare i det franska landslaget med tolv VM-turneringar bakom sig. Men 34-åringen har tackat nej till årets VM, på grund av den skada han drog på sig när hans Vegas mötte San Jose i NHL-åttondelsfinalen. Självklart ett tungt avbräck för Frankrike som lider brist på stjärnor. Inte blir det bättre av att Vancouvers Antoine Roussell också missar VM på grund av en knäskada. Nu består truppen till största delen av spelare från den inhemska ligan. Frankrike får nog sikta in sig på att i första hand ha Storbritannien bakom sig.

Globetrottern Fleury

På fyra år i Sverige hann Damien Fleury spela i fem olika klubbar – däribland Djurgården och Luleå. Sedan han lämnade Djurgården 2015 har han hunnit spela i Tyskland, Finland, Frankrike – och Kina. Nu gör 33-åringen sitt tionde VM.

Placering tre senaste VM:

2018: 12. 2017: 9. 2016: 14.

Robert Dowd, Sheffield Steelers, firar ett mål i CHL. Nu väntar VM. Foto: Stefan Persson/Bildbyrån

Storbritannien

Tre stjärnor:

Ben Bowns, mv, Cardiff Devils.

Ben O'Connor, b, Sheffield Steelers.

Robert Dowd, f, Sheffield Steelers.

Tillbaka i A-VM efter 25 år

För första gången på 25 år spelar Storbritannien i A-VM. Ett fantastiskt lyft eftersom britterna så sent som för två år sedan höll till i VM på den tredje nivån. Övertidssegern, 3–2, mot Ungern i Budapest för ett år sedan betydde avancemang från andradivisionen. En av hjältarna i den matchen var målvakten Ben Bowns, som vid ställningen 1–2 gjorde en avgörande straffräddning. ”Det kommer att bli massor av skott nästa år. Det kommer att bli kul, jag kan inte vänta”, sade han efteråt till BBC. Ja, nog kan Bowns räkna med att få mota en hel del skott i årets turnering.

...och hockeypubliken växer

Säg hockey i Storbritannien och de allra flesta tänker på det vi kallar landhockey. Men intresset för ishockey växer. Enligt EIHL, Storbritanniens motsvarighet till SHL, är det den inomhussport som drar mest publik och den tredje största vintersporten efter fotboll och rugby, publik sett. Och landet har faktiskt hockeymeriter, eller vad sägs om ett OS-guld 1936.

Placering tre senaste VM:

2018: 1 i B-VM. 2017: 1 i C-VM . 2016: 2 i C-VM.

GRUPP B

Henrik Lundqvist nådde inte slutspel i NHL med sitt New York Rangers. Nu skänker han stjärnglans åt Tre Kronors VM-lag. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Sverige

Tre stjärnor:

Henrik Lundqvist, mv, New York Rangers.

Elias Pettersson, f, Vancouver Canucks.

Patric Hörnqvist, f, Pittsburgh Penguins.

Kan Tre Kronor ta tre raka?

Efter Sovjetunionens storhetstid på 1970- och 80-talet är det bara Tjeckien som vunnit tre hockey-VM i rad. Nu har Tre Kronor chansen att upprepa den bedriften. Och segerreceptet har varit att NHL-stjärnorna har lockats att spela VM. 2017 var det 19 NHL-spelare, året efter 20 och hittills år har 18 NHL-spelare gjort resan över till Europa. Och det kan bli någon mer de närmaste dagarna. Förbundskaptenen Rikard Grönborg och hans assisterande Johan Garpenlöv och Peter Popovic har regelbundet rest till Nordamerika för att träffa svenskarna i deras hemmamiljöer.

Poängkungen jagar andra guldet

Superrookien Elias Pettersson stal de flesta svenska NHL-rubrikerna i år. Men det var en annan Elias, Lindholm, som vann den svenska poängligan. Den påtvingade flytten från Carolina till Calgary Flames blev ett stort lyft för den förre brynäsaren som gjorde 78 poäng på 81 matcher. 24-åringen hade en strålande period i mitten av NHL-säsongen, men mattades något på våren. Elias Lindholm var med i det svenska guldlaget 2017.

Placering tre senaste VM:

2018: 1. 2017: 1. 2016: 6.

Alexander Ovetjkin, en av hockeyvärldens allra största profiler, spelar VM med ett stjärntätt ryskt lag. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

Ryssland

Tre stjärnor:

Alexander Ovetjkin, f, Washington Capitals.

Nikita Kutjerov, f, Tampa Bay Lightning.

Jevgenij Malkin, f, Pittsburgh Penguins.

Stjärnor på rad – kan de hålla ihop?

Ryssland har ett av de offensivt starkaste lagen genom tiderna i ett VM. Ovetkjkin, Malkin, Kovaltjuk, Gusev, Kuznetsov, Kutjerov ... Ja, listan tycks aldrig ta slut på världsstjärnor. Den sistnämnde vann poängligan i NHL:s grundserie. Men det är inte bara att samla en mängd stjärnor och på kort tid forma ett vinnargäng. Hur ska ryssarna få stjärnorna att samsas och att fungera som ett lag? Håller defensiven? Klarar de sig från onödiga utvisningar? Även om det bara handlade om Carlson Hockey Games visade mötena med Sverige och Finland (4–6 och 1–3) i förra veckan att laget är sårbart i defensiven.

Vasilevskij och Lehner i trofékamp

Ryssen Andrej Vasilevskij, Tampa Bay Lightning, är en av tre som kan vinna den prestigefyllda Vezina Trophy, utmärkelsen för bäste målvakt i NHL. De andra två nominerade är Ben Bishop i Dallas och svensken Robin Lehner som gjort en succésäsong i New York Islanders. Priset delas ut den 19 juni. Vasilevskij hade en räddningsprocent på 92,5 i grundserien och blir en trygg sista utpost för Ryssland i VM.

Placering tre senaste VM:

2018: 6. 2017: 3. 2016: 3.

Tjeckiens lagkapten Jakub Voracek gjorde mål i öppenbur när Tre Kronor 3–0-besegrades i Carlson hockey games, genrepsturneringen inför VM. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Tjeckien

Tre stjärnor:

Jakub Vrana, f, Washington Capitals.

Jakub Voracek, f, Philadelphia Flyers.

Radko Gudas, b, Philadelphia Flyers.

Tre kvartsfinalmissar i rad

De tre bästa tjeckiska poängplockarna i NHL är fortfarande kvar i slutspelet. Men även utan dem har tjeckerna en vass offensiv med Jakub Vrana, Jakub Voracek, Ondrej Palat och Michael Frolik i spetsen. Tre gånger i rad har Tjeckien missat kvartsfinal i VM. Det är svårsmält för de hockeytokiga tjeckerna, som firade tre raka VM-guld mellan 1999 och 2001 och som även vann 2005 och 2010.

Starkt tjeckiskt publikstöd

Det är inte bara Slovakien som har hemmaplan i VM. Även det tjeckiska stödet blir massivt i Bratislava tack vare närheten till värdlandet.

”Vi känner oss som hemma i Slovakien”, säger forwarden Dominik Kubalik till internationella hockeyförbundets hemsida. Kubalik vann i år poängligan i schweiziska ligan.

Placering tre senaste VM:

2018: 7. 2017: 7. 2016: 5.

Kevin Fiala kom till Sverige som 16-åring. Nu är den svensktalande schweizaren en viktig spelare i Minnesota Wild. Foto: Wilfredo Lee

Schweiz

Tre stjärnor:

Roman Josi, Nashville Predators.

Nico Hischier, New Jersey Devils.

Kevin Fiala, Minnesota Wild

Svenske Albelin i båset

1987 var han inblandad i Sveriges klassiska guldmål mot Sovjet i VM. Efter Bengt-Åke Gustafssons förarbete passade han till Håkan Loob, som skickade vidare pucken bakom ryggen till Tomas Sandström som rakade in 2–2-pucken i mål. Nu gör förre storbacken Tommy Albelin sitt fjärde VM som assisterande coach i Schweiz. Förra året räckte det sensationellt nog till final - där det blev förlust mot Tre Kronor efter straffar. En liten revansch fick han i årets JVM, där Schweiz slog ut Sverige i kvarten. Albelin är assisterande coach även för juniorlandslaget.

Svenskpratande stjärnan

Kevin Fiala kom till Sverige som 16-åring till Malmö Redhawks juniorlag. Efter två SHL-säsonger i HV 71 bar det iväg till Nashville och NHL för superlöftet. Han snittade nästan exakt en halv poäng per match under 222 framträdanden för Nashville innan han i vintras flyttades till Minnesota Wild. Under VM i Danmark förra året hade Fiala ett uppmärksammat ordkrig med Tre Kronor-backen Oliver Ekman-Larsson – på svenska.

Placering tre senaste VM:

2018: 2. 2017: 6. 2016: 11.

35-årige Patrick Thoresen är en viktig spelare i det Norge som saknar skadade NHL-stjärnan Mats Zuccarello. Foto: Fredrik Varfjell/Bildbyrån

Norge

Tre stjärnor:

Andreas Martinsen, Chicago Blackhawks.

Mathis Olimb, f, Skellefteå (senaste klubb).

Patrick Thoresen, Storhamar.

Ingen ”Zucca” i VM

En Mats Zuccarello i form kan vara skillnaden mellan en hyfsad placering i VM eller en kamp för att undvika nedflyttning till B-gruppen. Därför var det en missräkning för Norge när New York Rangers-stjärnan i februari trejdades till Dallas Stars – som till skillnad från Rangers spelar slutspel i NHL. Senare tackade Zuccarello dessutom nej till VM-spel – även om Dallas skulle åka ur i slutspelet – eftersom han känt av en armskada under säsongen.

Norge gillar Slovakien

Norge har goda minnen från Slovakien. Senast VM avgjordes där, 2011, gjorde Norge sin bästa turnering i modern tid med en sjätte plats. Då tog det stopp i kvartsfinalen mot Finland. SHL-bekantingen Mathias Olimb vann assistligan med sina åtta poäng. I år får han för ovanlighetens skull klara sig utan brorsan Ken-André Olimb, som saknas på grund av skada. Från Frölunda ansluter Mats Rosseli Olsen och Mattias Nörstebö. Rosseli Olsen gjorde två av målen när Frölunda säkrade SM-guldet i Globen i förra veckan.

Placering tre senaste VM:

2018: 13. 2017: 11. 2016: 10.

Rudolf Balcers är en av två lettiska VM-spelare som spelat i NHL den här säsongen. Foto: Richard A. Whittaker/Icon Sport

Lettland

Tre stjärnor:

Teodors Blugers, f, Pittsburgh Penguins.

Rudolfs Balcers, f, Ottawa Senators.

Kristers Gudlevskis, mv, Dinamo Riga

Ingen drömmotståndare

När det stod klart att Tre Kronor skulle få möta Lettland i kvartsfinalen i VM 2018 talades det om en drömmotståndare. Men letterna bjöd på oväntat hårt motstånd och pressade Sverige in i det sista. Det blev 3–2 till slut. Lettland bör inte underskattas i år heller, många av spelarna hör hemma i KHL. Laget kan utmana Schweiz om den sista kvartsfinalplatsen.

En skräckinjagande Blueger

Teodors Blugers gjorde 1–1-målet mot Sverige i kvartsfinalen i VM i fjol. I NHL går han under namnet Teddy Blueger – och en del Pittsburgh-fans nappade snabbt på namnlikheten med Freddy Krueger, skräckfilmsfiguren från ”Terror på Elm Street”. Blueger gjorde 28 matcher under våren för Pittsburgh Penguins, efter att i januari ha lyfts upp från farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton. Den andre lettiske VM-spelaren som figurerat i NHL i år är ytterforwarden Rudolf Balcers, Ottawa Senators.

Placering tre senaste VM:

2018: 8. 2017: 10. 2016: 13.

Malmöspelaren Konstantin Komarek är en av spelarna som ska försöka hålla Österrike kvar i VM:a a-grupp. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Österrike

Tre stjärnor:

Michael Raffl, f, Philadelphia Flyers.

Bernhard Starkbaum, mv, Vienna Capitals.

Konstantin Komarek, f, Malmö Redhawks.

Färdigpendlat för hisslaget?

I Österrike kallas hockeylandslaget för ”fahrstuhl team” för sin förmåga att åka upp och ned mellan A-VM och B-VM. Hisslaget alltså. I sex raka VM mellan 2005 och 2015 åkte Österrike ur A-VM direkt efter att man blivit uppflyttat. Men förra året höll sig laget faktiskt kvar. Och i år är förhoppningarna större på laget som beskrivs som ungt och hungrigt. Hemmaligan har fått ett lyft de senaste åren, delvis beroende på att lag från Tjeckien, Italien, Ungern och Slovakien släppts in. Ett stort plus för Österrike är att VM nästan spelas på hemmaplan, mellan Wien och Bratislava skiljer det bara drygt sex mil. De österrrikiska fansen kan till och med ta sig till VM via en skön båttur på Donau.

Raffl ende NHL-spelaren

Den stora stjärnan i Österrike är 30-årige ytterforwarden Michael Raffl som gjort 412 NHL-matcher för Philadelphia Flyers. Österrike hoppas att Raffl hittar formen igen efter en säsong som störts av skador. Raffl kom till Flyers 2013 efter två allsvenska säsonger i Leksand. Han är den ende NHL-spelaren i Österrikes trupp, varken Thomas Vanek, Detroit, eller Michael Grabner, Arizona, kommer till VM.

Placering tre senaste VM:

2018: 14. 2017: 1:a i B-VM. 2016: 4:a i B-VM.

Simon Kostner, bror till konståkningsstjärnan Carolina Kostner, är en av spelarna i det nederlagstippade italienska VM-laget. Foto: Monika Skolimowska/DPA/AP

Italien

Tre stjärnor:

Marco de Filippo Roia, mv, SG Cortina.

Diego Kostner, f, Ambri-Piotta.

Ivan de Luca, f, HC Bolzano.

Dramatiskt när laget nådde A-VM

Italien bjöd på både drama och spektakel i den sista omgången i B-VM för ett år sedan. Både Italien och Slovenien var tvungna att ta tre poäng för att ha chans till avancemang. När knappt två minuter återstod, vid ställningen 3–3, tog Slovenien ut sin målvakt i powerplay. Och med bara sekunder kvar att spela gjorde Italien det samma - med bättre resultat. Diego Kostner sköt 4-3 i tom kasse med 2,3 sekunder kvar på matchklockan. Senare på kvällen fick Italien hjälp av Storbritannien som vände sin match mot Ungern – och laget var klart för A-VM.

Det gyllene 90-talet

Italien hade sin gyllene period i mitten av 1990-talet då laget fem år i rad placerade sig topp-8 i VM. Både 1993 och 1994 vann Tre Kronor kvartsfinalerna mot just Italien. Men de senaste åren har varit en ständig kamp för att inte åka ur. De flesta spelarna hör hemma i Alpligan, en liga bestående av lag från Italien, Österrike och Slovenien. Det är svårt att se hur laget ska kunna undvika jumboplatsen i grupp B, vilket betyder degradering.

Placering tre senaste VM:

2018: 2 i B-VM. 2017: 16. 2016: 2:a i B-VM.