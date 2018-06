Sven Gustavsson: Fem backar av sex i förstarundan visar Sveriges styrka just nu

Rasmus Dahlin vald som etta och Adam Boqvist som åtta i draften vara liksom bara pricken över i:et en säsong, som var den bästa i svensk hockeys historia.

Medalj i alla mästerskap, försvarat VM-guld, rekordmånga svenskar i NHL och tre nya Stanley Cup-mästare.

Draften understryker än mer Sveriges viktiga roll som utbildare av elithockeyspelare numera med två spelare bland de åtta första och andra ettan genom tiderna efter Mats Sundin 1989.

Luleås allsidige center Isac Lundeström valdes som 23:a av Anaheim.

Backarna Filip Johansson, Leksand, Nils Lundkvist, Luleå och Rasmus Sandin, Sault Ste. Marie Greyhounds, kompletterade svenskarna i första rundan och valdes som 24:a, 28:a och 29:a av Minnesota, New York Rangers respektive Toronto.

Filip och Nils var skrällar att de hamnade i första rundan. Rasmus hade väntats tidigare, men fem backar av sex svenskar i första rundan visar att backar från Sverige betingar ett högt värde i NHL i dag.

Arvet efter Börje Salming, Stefan Persson, Nicklas Lidström, Erik Karlsson och Victor Hedman ser starkt ut.

Vi vet alla vilken fantastisk karriär Mats Sundin fick i Djurgården, Quebec, Toronto och Tre Kronor.

Det ger också lite perspektiv på vad vi har att förvänta av Rasmus Dahlin. Snacka om förväntningar och tryck, som läggs på hans 18-åriga axlar.

För NHL:s sämsta lag Buffalo är i desperat behov att bli bättre. I den planen kommer Dahlin att ha en viktig roll.

Kommentatorerna på NBCSN strödde lovord över Rasmus och visade bilder där de jämförde honom med Victor Hedman, årets Norris Trophy-vinnare. Urtypen för en mobil back som kan allt på ett ypperligt sätt.

De satte redan in Rasmus i Buffalos första backpar ihop med finländaren Rasmus Ristolainen. Blir det så har Buffalos fått sin Rasmus Wall.

För alla verkar helt övertygade om att Rasmus Dahlin är mogen att kliva in i NHL redan till hösten.

Brynäsaren Adam Boqvist valdes som åtta av Chicago, som fortsätter lita på svenska backar. Niklas Hjalmarsson hjälpte ju klubben till tre Stanley Cup-titlar och Johnny Oduya till två.

New York Islanders hade val 11 och 12 och valde Oliver Wahlstrom och Noah Dobson. Draftens bäste målskytt och en storväxt back.

Nye general managers Lou Lamoriello säkrade Stanley Cup-mästarnas coach Barry Trotz i torsdags, Wahlstrom och Dobson i natt.

Ska han pricka in trippeln med att presentera att John Tavares förlängt sitt kontrakt under lördagen? Oddsen för att det sker har onekligen ökat de två senaste dagarna.

Arizona överraskade med att välja centern Barrett Hayton som femma. Hayton var av de flesta inte rankad bland de tio bästa.

Tjecken Filip Zadina, som har Nikita Kutjerov som förebild, förväntades å andra sidan komma högre, men plockades som sexa av Detroit.

Även om förste kanadensare valdes först som femma är bredden spelare som kommer in till NHL fortfarande från det landet. Totalt tio i första rundan följdes av Sverige och USA med sex spelare var.

Det var också fem spelare från SHL och en från allsvenskan som valdes. De fyra svenskarna från SHL kompletterades av SM-guldvinnaren med Växjö Dominik Bokk från Tyskland. St. Louis valde honom.

Märkligt nog hade de sex största hockeyländerna var sitt val bland de sex första.

Förre amerikanske spelaren Keith Tkachuk fick nu se sin andre son Brady väljas som fyra. Matthew spelar redan i Calgary.

Annars hade ett par av valen i första rundan mammor med ansenliga meriter.

Quinn Hughes valdes som åtta av Vancouver och lärde sig åka skridskor av mamma Ellen Weinberg, som tog VM-silver i hockey för USA 1992.

Kanadensaren Liam Foudy valdes av Columbus, som 18. Han anses vara en av de snabbaste spelarna i årets draft och det är kanske inte så konstigt.

Hans mamma France Gareau Foudy tog OS-silver på 4 x 100 meter i Los Angeles 1984.

Det var en förstarunda av draften utan någon trejd där spelare vad inblandade. Det byttes bara val i draften, så frågorna var John Tavares och Erik Karlsson spelar i höst står fortfarande obesvarade.

Men redan innan den drog i gång på fredagen frilade Stanley Cup-mästarna Washington utrymme under lönetaket för att kunna förlänga med sin toppback John Carlson. Andremålvakten Philipp Grubauer och veteranbacken Brooks Orpik skickades till Colorado för ett val i andrarundan i draften 2019.

Colorados general manager Joe Sakic har redan deklarerat för 37-årige Orpik att antingen kommer han att trejdas direkt eller köpas ut från kontraktet.

Orpik, som hade en viktig roll i årets Stanley Cup-final, hamnar mellan stolarna nu när Washington vill frigöra löneutrymme, Orpik tjänar 5,5 miljoner om året, och Colorado till varje pris ha en andremålvakt av okej klass bakom Semjon Varlamov. Orpik svarade Sakic att han vill inget av det. Han vill spela hockey.