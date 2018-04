Sven Gustavsson: Nu tar Vegas drömsäsong slut

Eastern Conference

Tipset: Nicklas Bäckström och hans Washington får det tufft mot Pittsburgh – igen. Foto: Maja Suslin

Washington–Pittsburgh

Plus: Washington vände 0–2 till 4–2 i semifinalen mot Columbus, vilket ger en extra skjuts in i kvarten. Revansch blir dock största drivkraften. Pittsburgh har ju slagit ut Washington de två senaste åren. Båda lagens offensiv är otroligt bra, med fyra av ligans bästa centrar. Alexander Ovetjkin är mer slutspelständ än på länge. Sidney Crosby är det alltid, vilket sex mål – alla i fem mot fem, vittnar om. Stort plus för Pittsburgh, som har både Crosby och Jevgenij Malkin. Patric Hörnqvist var också i toppslag i första omgången.

Minus: Washingtons historia mot Pittsburgh, men också att i sju av de nio senaste matchserierna när laget åkt ut, har laget förlorat i match 7. Båda lagens försvar är inte av samma klass som offensiven. Klarar Braden Holtby att fortsätta spela som han gjorde i sista matcherna mot Columbus? Hur allvarligt skadad är Jevgenij Malkin?

Kommentar: Det här kan verkligen bli en hockeyfest. Båda lagen har bättre anfall än försvar, vilket talar för många mål. Återigen en duell mellan Crosby och Ovetjkin ger det ytterligare en dimension. Washington kan mycket väl må bra av att slippa favoritskapet och slå underifrån. Nicklas Bäckström är utan tvekan en joker i den här matchserien, som kan bli hur jämn som helst.

Tips: Washington–Pittsburgh 3–4

Tipset: Victor Hedman (till höger) och Tampa vinner över ett mer slitet Boston. Foto: Maja Suslin

Tampa–Boston

Plus: Tampa har en av slutspelets bästa offensiver med Nikita Kutjerov och Steven Stamkos, men många bidrar. Laget är ett av de bästa i powerplay, har ett starkt och tufft försvar med Norris-nominerade Victor Hedman och en målvakt i Andrej Vasilevskij som kan stjäla segrar. David Pastrnaks form har varit magisk. Han måste också dra med sig övriga i Bostons förstakedja. Bostons styrka ligger i det fysiska spelet.

Minus: Tuukka Rask var inte på topp i första omgången. Det måste han vara mot Tampas offensiv. Bostons spelare har spelat två matcher mer än Tampa och fått mycket mindre vila. Det talar inte för Boston ju längre serien blir. Och hur mår Patrice Bergeron, som avstod en match på grund av skada?

Kommentar: Jag har svårt att se hur Boston ska kunna vinna fyra matcher mot Tampa. Boston vann tre av fyra i serien, men den sista vann Tampa med 4–0 och visade hur Boston ska besegras. Tampa är djupare i varje lagdel och som sagt Bostons sju matcher mot ett fartigt Toronto kommer att göra sig mer och mer påmint ju längre matchserien blir.

Tips: Tampa–Boston 4–2

Western Conference

Tipset: Får Filip Forsberg med sig resten av laget vinner Nashville matchserien. Foto: Maja Suslin

Nashville–Winnipeg

Plus: Båda lagen har strålande offensiv, även om Nashvilles är bredare, både vad gäller forwardssidan men också hur backarna bidrar. Förstakedjan med Ryan Johansen, Filip Forsberg och Viktor Arvidsson är en av slutspelets bästa. Winnipeg har Blake Wheeler, Patrik Laine och ett fysiskt lag, som måste använda det i varje match. Båda har lysande målvakter i Pekka Rinne och Connor Hellebuyck. Tobias Enström gör comeback i Winnipegs backlinje.

Minus: Bara ett backmål (Mattias Ekholm) hittills. Där måste Nashville bättra sig, liksom i powerplay, som inte var bra mot Colorado. Winnipegs rutin är inte i närheten av Nashvilles. Deras fysik får inte resultera i utvisningar, för boxplay i första omgången imponerade inte.

Kommentar: Det här blir kvartfinalens mest fysiska kraftmätning. Winnipegs framgång hänger på det. Nashville utmanades med fysik av Colorado, men visade att man kan stå upp. Men nu blir det ytterligare en nivå. Filip Forsberg är matchseriens individuellt bäste offensive spelare och han måste dra med sig övriga laget. Det blir också en duell mellan två lag vars hemmafans har en förmåga att skapa en fantastisk stämning kring matcherna.

Tips: Nashville–Winnipeg 4–3

Tipset: Nu faller William Karlssons Vegas. Foto: Maja Suslin

Vegas–San Jose

Plus: Joe Pavelski och Evander Kane har snabbt blivit ett farligt radarpar. Marcus Sörensen klev in och överraskade med mål i tre raka matcher. San Jose har ett djupt lag och en strålande målvakt i Martin Jones. När Joe Thornton kliver in kommer han att tillföra både rutin och storlek. Vegas lyckades med sitt uppoffrande spel också i försvaret mot Los Angeles. Lagandan och känslan alla-för-en har tagit dem hit. Men också en fantastisk målvakt i Marc-André Fleury.

Minus: Vegas gick vidare på bara sju mål. Där måste det bli en rejäl uppryckning från William Karlsson och övriga. Powerplay är klart sämst, på gränsen till uselt, av slutspelslagen. San Jose har inga direkta svagheter.

Kommentar: Sannsagan om Vegas Golden Knights tar stopp här. Offensiven imponerade inte alls mot Los Angeles och måste nu höjas flera nivåer. San Jose imponerade oerhört när laget skickade ut Anaheim med 4–0 och kan säkert stänga ner Vegas offensiv. Just deras kombination av ett stabilt försvar ihop med att många kan bidra i offensiven gör laget svårtstoppat.

Tips: Vegas–San Jose 2–4