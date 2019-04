Sverige missade alla straffar – föll mot Tyskland i VM-premiären

Med 37 sekunder kvar av första perioden av VM-premiären mellan Sverige och Tyskland blev Damkronornas Lisa Johansson utvisad för filmning efter att ha blivit hakad av Tysklands Marie Delarbre.

– Absolut ingen diving i min värld, säger tidigare landslagsspelare Maria Rooth i SVT:s studio.

Ställningen var 0–0 när Lisa Johansson förde upp pucken i egen zon och blev upphakad av Delarbre.

Tyskans utvisning var solklar, men även Johansson hamnade i utvisningsbåset för ”Embellishment”, förstärkning.

– De kanske tar det för att hon sprattlar till, säger Rooth som var kritisk till domarbedömningen.

9.55 in i andra perioden gjorde Sofia Engström 1–0 till Sverige efter att ha vallat in pucken via den tyska målvakten Jennifer Harss som befann sig vid sidan av ena stolpen efter en tidigare räddning.

Fyra minuter senare kvitterade Tysklands Emily Nix som styrde in ett tungt slagskott från Daria Gleissner fram till 1–1, vilket även var ställningen med tre perioder spelade.

En mållös förlängning vidtog och matchen gick till straffavgörande.

Där var den tyska målvakten Jennifer Harss ett spöke för de svenska straffskyttarna som på fem försök inte lyckades få in en enda puck i mål.

Tyskland gjorde ett mål bakom Sveriges målvakt Sara Grahn när Laura Kluge hittade rätt, därmed vann Tyskland.

Sverige spelar i B-gruppen och fortsättningsvis Tjeckien (lördag), Frankrike (söndag) och Japan (tisdag).

Tre lag går tillsammans med alla fem lagen från A-gruppen (Kanada, USA, Ryssland, Finland och Schweiz) vidare till kvartsfinal.

