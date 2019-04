Väsby tidernas skräll i svensk ishockey: ”Vi kom från ingenstans”

Kvalet till elitserien som SHL hette tidigare har bjudit på flera sensationer genom åren.

Moras, Rögles, Växjös och Örebros uppflyttningar kan sorteras under rubriken överraskningar.

Väsbys bragd kommer ingen att slå.

Förortsgänget var ett lågbudgetlag och ett mittenlag i division 1 som ingen trodde på.

– Klubben hade inga pengar och vi kunde knappt ta oss till bortamatcherna i kvalet. När vi firade efter sista matchen slet spelarna i segeryran av sig utrustningen på isen och styrelsen samlade ihop grejerna för att slippa köpa nya. Så illa var det, säger Niklas Wikegård och skrattar åt minnet.

Truppen bestod av några Väsbykillar, men också en drös juniorer från AIK, Djurgården och Hammarby som inte platsade i storklubbarna.

Niklas Wikegård arbetar i dag som expertkommentator men minns uppflyttningen med Väsby med glädje: ”Som en dröm.” Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

– Vi var ett hårt gäng. Anders Sörensen som då var huvudtränare hade järnkoll på juniorerna i Stockholm. Det var han som gjorde det stora jobbet som coach, säger Wikegård.

På en punkt var ”kvarterslaget” från Upplands-Väsby professionellt.

Träningarna.

Försäsongsträningen med legendariske Verner Persson, som arbetade nära den ryska/sovjetiska ishockeyn gjorde avtryck och lade grunden fysiskt.

– Verner Persson hade massor av idéer inspirerad av rysk träning med kreativitet, explosivitet och balans. Mycket av den träning lagen kör nu och som folk tycker är annorlunda körde Verner redan på 80-talet, säger Wikegård.

1986-1987 såg seriesystemet annorlunda ut med 40 divisionlag under elitserien.

Före seriestarten i division Västra var det ingen som nämnde Väsby.

AIK och Hammarby gick som väntat till allsvenskan.

Men efter juluppehållet vann Väsby match efter match, vann fortsättningsserien överlägset, slog sedan ut Frölunda och Hammarby i playoff.

I kvalserien var Modo storfavorit och hade inga problem att ta sig tillbaka till elitserien.

Väsbyglädje på isen. Foto: Stig Nyström/TT

Väsby knep andraplatsen före Örebro och Västerås efter tre segrar på sex matcher.

– Visst fanns många duktiga spelare i laget, men vi spelade så otroligt hårt för varandra. Tänk vad långt det går att komma med ren och skär lagsammanhållning, säger Wikegård.

I dag ser det annorlunda ut. Skillnaden mellan högsta och näst högsta serien är mindre.

– Det är klart att det är en skräll om Oskarshamn nu går upp, men samtidigt var de ett topplag förra året och har spelat i allsvenskan under många år. Jag skulle inte kalla det för en jätteskräll som Väsbys var om de lyckas, säger Wikegård som i dag arbetar som expert på C More.

Men det händer ibland att minnena kommer tillbaka till det som hände för 32 år sedan.

– Jag brukar fortfarande undra om det är en dröm. Har man verkligen varit med om det där, säger han.

Att Väsbys sedan bara tog tre poäng på 22 matcher och flyttades ner till allsvenskan efter den korta sejouren i elitserien är en helt en annan historia.

Fyra andra skrällar i hockeykvalet Leksand 2016

Leksand låg sist i allsvenskan efter 24 omgångar då Per-Erik Johnson tog över som tränare. Det blev en fjärdeplats till slut. I slutspelsserien var Leksand tvingade att vinna den sista matchen med fyra mål. Det blev 6–0. I direktkvalet låg man under med 0–2 i matcher (0–9 i målskillnad) mot Modo. Men vände matchserien till 4–3. I den avgörande matchen hämtade Leksand in 1–3 och avgjorde sedan i sudden death. Örebro 2013

Det var inte många som räknade med laget efter sjätteplatsen i allsvenskan. Men laget tog sig till kvalserien där närkingarna inte gick att stoppa. Efter 5–2 borta mot Rögle blev laget klart för SHL, trots att tre omgångar av tio återstod. Örebro var tillbaka i högsta serien efter 34 år och spelar fortfarande i SHL. Mora 2004

Det var inte många som räknade med Mora, men laget tog sig till superallsvenskan och spelade sedan i kvalserien tillsammans med Hammarby, Skellefteå, AIK och från elitserien Malmö och Leksand. I den sista omgången besegrade Mora Hammarby i Globen med 6–3, samtidigt fick man hjälp av rivalen Leksand som vann mot Skellefteå med 3–2, som bara behövde en poäng, men som drabbades av nervdaller. Mora var tillbaka i högsta serien efter 29 år. Växjö Lakers 2011 Det är väl Växjö Lakers snabba resa till finrummet som är sensationellt. Klubben bildades 1997 efter att Växjö HC gått i konkurs. 1999 gick laget från division fyra till två. 2003 gick laget upp i allsvenskan och 2009 spelade Lakers i kvalserien för första gången. 2011 tog laget steget upp i SHL trots att två omgångar återstod. Växjö säkrade avancemanget borta mot Örebro samtidigt som Södertälje besegrade Rögle i Ängelholm. Visa mer

