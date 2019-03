Växjö räddade Luleås första matchboll

Växjö var tvunget att vinna för att hålla matchserien vid liv och trampade på gasen redan från start. Brendan Shinnimins välriktade handledsskott i mål strax före första pausen kändes som en logisk följd av det som utspelat sig på isen.

Men hemmalaget lyckades inte åstadkomma någon utökning av sin ledning. I stället jobbade sig Luleå allt mer in i matchen och ökade sina andelar av anfallsspel. Laget skapade några fina lägen men när kvitteringen kom skedde det via en slumppuck av lagkapten Erik Gustafsson som smet in.

Fyra minuter in i den tredje perioden hittade Petter Emanuelsson nätet och läget var knivskarpt för Växjös vidkommande. Luleå ledde och var en dryg kvart från SM-semifinal.

Men Växjö gav inte upp. Brendan Shinnimins andra mål, den här gången i powerplay, betydde att det åter var lika.

Så småningom hettade det till ordentligt ute på isen. Luleås back Oscar Engsund delade, inom loppet av några minuter, ut två tacklingar som bedömdes som regelvidriga. Vid det andra tillfället fick domarna nog och skickade Luleåspelaren av banan för kvällen.

Engsunds båda tilltag gav Luleå totalt sju minuters spel i boxplay. Men när chansen att avgöra uppenbarade sig darrade Växjö på manschetten.

Den fjärde perioden blev knappt sju minuter ung. Då tog Växjö chansen. Dominik Bokk avgjorde genom att sätta 3–2.

Luleå leder nu matchserien med 3–1 och får en ny chans att avgöra hemma i Norrbotten på lördag kväll. Växjö har å sin sida chansen att på allvar komma in i matchen om en semifinalplats efter att ha varit närmast uträknat.

