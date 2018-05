Vegas till Stanley Cup-final första säsongen

Alex Tuch gav Vegas ledningen i matchen efter fem minuter. Winnipeg kvitterade med tre minuter kvar av första perioden genom Josh Morrissey. Matchen avgjordes sedan i andra perioden när Ryan Reaves styrde in 2–1, hans första slutspelsmål den här säsongen.

Vegas målvakt Marc-André Fleury storspelade under söndagen, i en match som spelades samtidigt som Tre Kronor vann VM-guld. Fleury tog 31 av 32 skott.

– Utespelarna hjälpte mig jättebra där ute i kväll, sa den trefaldige kanadensiske Stanley Cup-mästaren till amerikansk tv efter matchen.

Laget från Las Vegas grundades så sent som i fjol och har nu chansen att vinna Stanley Cup. Efter kvällens vinst slutade det 4–1 i matcher i semifinalen mot Winnipeg. I finalen väntar antingen Tampa Bay eller Washington. Tampa leder den matchserien med 3–2 och kan ta den andra finalplatsen vid vinst på bortaplan natten mot tisdag.

Vegas är blott det tredje laget i NHL:s historia som går till Stanley Cup-final sin första säsong. Dåvarande Toronto Arenas (numera Maple Leafs) gjorde det 1918 och St. Louis Blues upprepade bedriften 1968.

Svenske William Karlsson har varit tongivande under Vegas historiska säsong med bland annat sex mål i slutspelet.

Läs mer: Vegas nya riddare blev en enande faktor efter masskjutningen