Italien illa ute i fotbolls-EM – förlängning mot Österrike

Det blåklädda Italien intog Wembleys gräsmatta som solklara förhandsfavoriter, med elva raka segrar i bagaget. Men Österrike inledde matchen piggt och störde motståndarna med hårt presspel.

Den oväntade matchbilden ledde dock till att Italien kunde visa upp sitt breda register, där de hotade Österrike med snabba kontringar, främst genom den kvicke Lorenzo Insigne.

Successivt tog Italien över bollinnehavet i takt med att Österrike verkade mattas något. I den 17:e minuten tvingades Daniel Bachmann i Österrikes mål till en jätteräddning när han fick ut en fot på ett direktskott från Nicolò Barella.

Minuten senare presenterade sig en annan av matchens förgrundsfigurer i den för sitt beteende utskällda, men också för sin talang så hyllade Marko Arnautović. Han stack upp i en kontring och lyckades tråckla sig loss trots att han omringats av försvarare – men skottet gick över.

Men Italien skulle få fler lägen i matchen. En kvart senare slog Giro Immobile till med högern från distans. Men bollen seglade i en båge och träffade kryssribban bakom en ställd österrikisk målvakt.

Istället slutade halvleken mållös, men Arnautovic, som blev avstängd en match tidigare i turneringen för att ha förolämpat nordmakedonska spelare efter att han gjort mål, var nära att bli syndabock igen. Efter att han redan varnats delade han ut en armbåge i magen på Italiens Spinazzola, men domaren lät det gula kortet ligga kvar i fickan.

I den andra halvleken växte sig Österrike in i matchen allt mer. I den 49: minuten slet sig Arnautovic fri ännu en gång, för att sedan vända ut och in på flera försvarare, men skottet blev helt misslyckat.

I sekvensen efter fälldes en österrikisk spelare av Niccolo Barella vid den italienska straffområdeslinjen, men David Alabas frispark seglade över målet med några decimeters marginal.

Men Österrike skulle göra ett mål, problemet var bara att det inte skulle räknas. David Alaba nickade fram ett inlägg, som Arnautovic nickade in i mål via ribban. Spelarna och supportrarna firade vilt, men VAR trädde in i handlingen. Målet bortdömt.

Italien hade undvikit en katastrof, och i den 95:e minuten fick de chansen att knipa en seger när de tilldelades en frispark vid straffområdeslinjen, men Österrike kunde nicka bort bollen.

Men när förlängningen inleddes på Wembley skulle den italienska islossningen komma. Inhopparen Federico Chiesa smög upp på högerkanten, tag emot ett inlägg på bröstet, och placerade in bollen i det vänstra hörnet ur snäv vinkel.

Österrike försökte efter det hota Italien, men sedan Arnautovic byt