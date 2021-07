Italienska stjärnan går i pappas fotspår – kan få nyckelroll mot Belgien

Den 14 juni 1996 gjorde Enrico Chiesa mål för sitt Italien i EM:s gruppspelsmatch mot Tjeckien. Lite drygt 25 år senare var det sonens tur.

I åttondelsfinalen mot Österrike byttes Federico Chiesa in med några minuter kvar av ordinarie tid. Fem minuter in i den efterföljande förlängningen tog Chiesa emot en hög passning med ansiktet – en manöver som inte såg helt kontrollerad ut. Trots det fick 23-åringen snabbt ordning på bollen och dundrade behärskat in Italiens ledningsmål i en match laget till slut vann med 2–1.

Målet var inte bara matchens första – det innebar också att Federico Chiesa och pappa Enrico Chiesa är den första far-och-son-duon att göra mål i ett Europamästerskap.

– Det är otroligt. Jag kan inte beskriva i ord hur det kändes att få göra mål för landslaget och att få vara med och spela EM. Det känns fantastiskt, sade Federico Chiesa i segerintervjun efter matchen.

Enrico Chiesa gjorde mål i EM 1996. Foto: Mary Evans/Allstar/Richard Sellers/TT

Att Chiesa den yngre någon gång skulle dra på sig landslagströjan var inte oväntat. Pappa Enrico Chiesa, född 1970, var ju inte bara anfallare i storklubbar som Sampdoria, Parma, Fiorentina och Lazio – han var under flera år kring millennieskiftet också med i det italienska landslaget. Sonen Federico Chiesa, uppvuxen i Florens och sprungen ur Fiorentinas akademi, har i sin tur länge setts som en av landets största fotbollstalanger.

Den argentinske före detta anfallsstjärnan Hernan Crespo, som spelade tillsammans med Enrico Chiesa i Parma, har berättat att han tidigt såg att det fanns talang hos Federico Chiesa.

– Jag har sett honom spela i deras trädgård sedan han var liten. Det är otroligt, han har exakt samma spelstil som sin pappa, sade Crespo i en intervju för ett par år sedan enligt Uefa.

Samtidigt har Chiesa i det här mästerskapet inlett tre av fyra matcher från bänken. Förbundskaptenen Roberto Mancini har på högerkanten – storstjärnan Lorenzo Insigne är given till vänster – i stället valt Sassuolos Domenico Berardi, som kommer från en fin säsong i den italienska högstaligan.

Men efter målet i åttondelsfinalen är frågan om vem av Chiesa eller Berardi som får starta kvartsfinalen i München en av de som nu debatteras intensivt bland Italiens drygt 60 miljoner invånare. Enligt tidningen Gazzetta dello Sport kommer Chiesas snabbhet vara ett av Italiens främsta vapen mot Belgien och Sky Sport Italia rapporterade under onsdagen att Chiesa var med i den förväntade startelvan på träningen.

Förbundskaptenen Roberto Mancini har däremot inte avslöjat sitt val ännu. Själv har Chiesa varit diplomatisk i sina svar till pressen.

– Vi vill alla visa våra kvalitéer och göra vårt bästa för landslaget. Det här är våra barndomsdrömmar. Tränaren väljer elva av oss, men som jag sagt tidigare, vi är 26 förstklassiga spelare, sade han till Uefa efter åttondelsfinalen.

– Det kommer bli en fantastisk kväll för oss. Vi försöker bara leva i stunden, fortsatte Chiesa om kvartsfinalen.

Belgiens Yuri Tielemans ser fram emot kvartsfinalen mot Italien. Foto: John Thys/AFP

För Belgiens del handlar mycket om förberedelserna inför kvartsfinalen om en kamp mot klockan. Storstjärnorna Kevin de Bruyne och Eden Hazard skadades båda i åttondelsfinalen mot Portugal och ingen av dem har kunnat träna med det övriga laget. Det är oklart om någon av dem kommer att finnas med i fredagens startelva.

Enligt Fifas poängsystem är Belgien rankad etta i världen. Men nationen har aldrig tidigare slagit Italien i ett mästerskap.

– Jag känner till deras mittfältare och har spelat mot några av dem. Italien har många kvalitéer och jag ser fram emot slaget om mittfältet. Må det bästa laget vinna, sade Belgiens mittfältare Yuri Tielemans på onsdagens presskonferens.

Fakta. Federico Chiesa Född: 25 oktober 1997 i Genua, Italien. Klubb: Juventus. Position: Mittfältare/anfallare. Tidigare klubbar: Fiorentina. Landskamper: 28. Landslagsmål: 2. Landslagsdebut: I en vänskapsmatch mot Argentina i Manchester, England, 2018. Visa mer