Ivan Solander: Hoppet var ute – Kanes tåfjutt blev räddningen

Skrikande pappor, grusbitar i nedskrapade knäskålar och tåfjuttar. Sexåringarna i Röda Krokodilerna, som till den vinstorienterade tränaren Roffes stora förtjusning var i färd med att utplåna de Gula Tigrarna i Tallkrogens kaninbur, hade få likheter med världsstjärnan Romário. Men de hade tåskotten gemensamt.

Tre år tidigare hade Sverige tagit ledningen mot Brasilien i fotbolls-VM:s gruppspel. Thomas Ravelli hade storspelat i den första halvleken, då satte Romário fart mot de fyra försvararna som stod mellan honom och målet.

Sen small det bara till. Någonstans i stjärnans blixtsnabba stegisättning hade bollen farit i väg utan att någon hunnit reagera.

Bollen studsade två gånger innan den landade i Ravellis vänstra hörn.

28 juni 1994, Pontiac Silverdome, Michigan, USA

Sverige 1 – Romários högra stortå 1.

Sverige slutade trea i VM, Brasilien och Romários tå vann guld.

27 år senare pågår ett annat mästerskap. Fotbolls-EM är på väg in i sin slutfas. Vi har fått se fruktade offensiver som Italien och Belgien dissekera Turkiet och Ryssland, giganter falla, och en svensk förlust fotbollsgudarna designat med ett enda syfte: Att orsaka maximal smärta.

Victor Nilsson Lindelöf ser domaren ge mittbackskollegan Marcus Danielson det röda kortet och åttondelsfinalen mot Ukraina fick ett tråkigt svenskt slut. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Men de senaste åren har jag saknat något när jag tittat på fotboll, utan att veta vad. I matchen mellan Danmark och Ryssland, när en dansk spelare för tredje gången på kort tid låter sig omringas i straffområdet och läget rinner ut i sanden, slår det mig: Var är tåfjutten?

Sökandet inleds – men med bara några matcher kvar är den fortfarande försvunnen: Inte ett enda tåfjuttsmål i EM, av 131 möjliga. Är den försvunnen?

Urban Hammar är ansvarig för tränarutbildning på Sveriges fotbollförbund. Han vill inte slå fast att tåfjuttarna minskat, men diskuterar gärna skottet.

– I början när man inte skolat in sig själv så är tåfjutten en naturlig rörelse. Det är som när man petar till någonting med foten, om du går på gatan och det ligger ett äpple i vägen, inte kommer du använda en bredsida.

– När man tänker på historiens stora målsnickrare, som levt sina liv i motståndarens straffområde, så tåfjuttade de hur mycket som helst.

Urban Hammar minns målet från Pontiac Silverdome in i minsta detalj.

– Romário är den okrönte kungen av tåfjuttar. En enastående målskytt nästan utan motstycke, han gjorde mål under alla omständigheter. Han var nummer ett när det gäller tåfjuttar, och för honom var det ett läge han aktivt sökte.

”Romário är den okrönte kungen av tåfjuttar”, säger Urban Hammar, ansvarig för tränarutbildning på Sveriges fotbollförbund. Foto: Bildbyrån

Bevisen för att skottet blivit en fotnot i fotbollshistorien är anekdotisk i sin natur. Men är den felaktig?

– Som vapen är tåfjutten fantastiskt bra. Men jag har inte svarat på din fråga om jag tycker att det är färre. Jag har aldrig tänkt på det och har inte gjort den iakttagelse du har gjort, och då tittar jag på fotboll jämt. Men jag har inte hakat upp mig på det, säger Urban Hammar.

Det har bevisligen jag. Men att vetenskapligt försöka fastställa huruvida användningen av tåfjutten minskat skulle bli ett projekt med monumentala proportioner. Att räkna hur många skott som skjuts, för att sedan försöka avgöra hur många av dem som avfyrats med tårna, skulle ta astronomiskt med tid och i slutändan bidra med absolut ingenting till samhällsnyttan.

Om ett sådant projekt trots det genomfördes på exempelvis ett statligt universitet skulle den som godkänt studien nog kunna åtalas för grovt missbruk av allmänna medel. Så okulära bedömningar får nog duga.

Kanske ligger svaret till skottets undanskymda roll inte bara på dess oglamorösa estetik eller tekniska svårighetsgrad. Namnen tåfjutt, tåpaj, tåjagare eller det ännu mer förnedrande tåfis får nog ingen att tänka på sportens stora ögonblick.

– Det finns en lite pejorativ ton i det där, att tåfjutten är ett primitivt avslut som bara folk som inte kan skjuta ordentligt gör, men det håller jag inte alls med om, säger Urban Hammar.

Den tidigare anfallaren Marcus Allbäck har gjort mål på alla möjliga vis, både i landslaget och i klubbar som Heerenveen, Aston Villa och FC Köpenhamn. När DN når honom skrattar han.

– Du ringer mig för att du tycker att jag mest gjorde fula mål?

Svaret blir nekande. På frågan om han anser att anfallsspelet förändrats på senare år tvekar han.

– Jag tror det är för hårddraget att säga till exempel att så gjorde man då, men det gör man inte nu... Men jag ser extremt lite tåfjuttar nuförtiden. Tittar du i allsvenskan och superettan så är det extremt sällan, trots att det är så sjukt effektivt.

Marcus Allbäck var en tåfjuttens mästare under sin aktiva karriär. Foto: Erich Stering

Han är numera spelaragent, men arbetar också som EM-expert på spelsajten Rekatochklart. I den förstnämnda yrkesrollen står han i ständig kontakt med unga fotbollspelare.

– Jag försöker tjata hål i huvudet på dem att avsluta så fort de kan och att alltid vara i rörelse. Ofta, om man inte har en helt fantastisk förstatouch, så försvinner chansen annars.

Det är möjligt att den höga skicklighetsnivån som dagens spelare har gör att tåfjutten glömts bort. Dagens spelare har också vuxit upp med alla världens fotbollshöjdpunkter ett videoklipp bort. Kanske har en klassisk tåpaj ingenting att sätta emot cykelsparkar och yttersidor.

– När man tipsar unga spelare om såna här saker så är det klart att de lyssnar. Men de har så otroligt mycket andra influenser i sociala medier, och där ser du inte så många tåfjuttar, säger Marcus Allbäck.

Enligt Urban Hammar kan utrustningens utveckling också spela in. Både bollar och skor har blivit lättare.

– Fotbollsskorna var fram till sekelskiftet ganska kraftiga konstruktioner som passade i allra högsta grad till en tåfjutt, för att inte tala om hur det var när man backar ännu längre bakåt i tiden. Dagens mjuka skor gynnar inte tåfjutten.

Det är också svårt att helt utesluta att jag har fel. Att antalet tåfjuttar per skott inte varit oförändrad sedan sporten uppfanns.

– Det kan vara att du gör en omedveten selektering. Du tycker att du inte ser tåfjuttar och då har du påverkat din egen perception så du ser bara skotten som inte är tåfjuttar. Men jag säger inte att det behöver vara så, säger fotbollförbundets Urban Hammar.

Det är en möjlighet som är svår att utesluta, men bristen på tåfjuttsmål i årets fotbolls-EM är obestridlig.

– Tänk också på vilken nivå det är du tittar på. Det är den absoluta toppnivån. Det är där du refererar till att det inte är så många, men det är det kanske inte på någon nivå, säger Hammar.

Han kan ha en poäng. Den yttersta världseliten som gör upp om EM-guldet är nog inte representativ för den professionella fotbollen över lag. För att kompensera det krävs en motvikt. Men vad är de heltidsbetalda fotbollsspelarnas antites till Europas skyttekungar? Det kan vara spelarna i Göteborgs atlet- och idrottssällskap (Gais).

Gaispubliken är inte bortskämd när det gäller mål. Foto: Adam Ihse/TT

De två senaste åren har den klassiska klubben säkrat superettankontraktet i den sista omgången. Den pågående säsongen inledde den starkt, för att sedan förlora sex av de sju senaste matcherna och gå in i sommaruppehållet med sedvanliga tre poäng ner till kvalstrecket. Laget har, precis som under förra säsongen, gjort färre än ett mål per match i snitt. Jag har sett samtliga.

Hur många av de tio mål som de faktiskt lyckats göra som är tåfjuttar? Noll.

– Nu tycker jag att du är orättvis mot Makrillarna. Men om du säger att det är så, så är du väl ett ögonvittne till att de inte utnyttjar det vapnet, säger Urban Hammar.

I EM-matchen mellan Ryssland och Finland i Sankt Petersburg fick den ryska stjärnan Aleksej Mirantjuk ett ypperligt tåfjuttsläge. Omringad av tre försvarare verkade något annat alternativ omöjligt. Men han tråcklade sig ett steg bakåt och lättade bollen i en båge upp i vänstra krysset. Ryssarna firade – jag kände mig rånad.

Finlands målvakt Lukas Hradecky får se Rysslands Aleksej Mirantjuks skott gå in – inte heller det en tåfjutt. Foto: Evgenia Novozhenina/AP

Ett fotbollsmål med en otrolig svårighetsgrad. Men var det inte precis ett sånt skott som i förlängningen leder till att jag kommer tvingas fortsätta se Gais-anfallare vristskruva bollen tio meter över målet, tio gånger av tio, för resten av mitt liv?

Marcus Allbäck försöker vara diplomatisk och är tydlig med att det han säger även gäller hans moderklubb, lokalrivalen Örgryte IS.

– När man är i ett sånt läge, i en klubb som inte är ett topplag som mer eller mindre alltid vinner, så är det kanske inte läge att fundera på att skruva upp bollen i krysset. Det behöver inte vara snyggt, det ska bara träffas mål och gå snabbt.

Marcus Allbäck har gjort 5–0 på Island i EM-kvalet 2007 – ett exempel på anfallarens ”bollen ska i mål”-filosofi. Foto: Niklas Larsson

I slutändan kan frågan om tåfjuttens roll vara lika svår att besvara som den om vad syftet med sporten är. Om allt bara handlar om att få in bollen i mål fler gånger än motståndaren verkar förlusten av tåfjutten oförlåtlig.

Men om det finns vackrare värden som går att utvinna ur 22 personer som jagar en boll så kanske det fula skottet inte ens är något att sakna.

Jag börjar tro att tåfjutten blivit begraven i kaninburen efter matchen mot Gula Tigrarna. Då händer det.

21.04, 3 juli 2021, Olympiastadion i Rom.

Englands Harry Kane stormar fram mot Ukrainas mål, mot en djupledsboll som ser ut att vara förlorad. Men engelsmannen fläker sig fram och når den i sista sekund. Tå möter boll i perfekt harmoni, 1–0 England.

Hoppet är återställt.