Janne Andersson om 2020: ”Enda positiva var att man lätt fick tag på en parkeringsplats”

Det blev en fotbollssäsong utan supportrar på läktarna, allt för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Janne Andersson var på plats på den allsvenska premiären när Hammarby inför tomma läktare i mitten av juni besegrade Östersund med 2–0 på Tele2 arena.

– Det känns som på 1990-talet när jag tränade Laholm i division 2 och 3, kommenterade han då för DN.

Han vande sig aldrig.

– Det enda positiva var ju att man lätt fick tag på en parkeringsplats precis utanför arenan så man kunde komma sent till matchen, säger Andersson när han med en kopp kaffe sitter på IFK Lidingös kansli och summerar året som gått.

Janne Andersson hade inga problem att parkera bilen när han skulle se allsvenska premiären Hammarby–Östersund. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Inför den inledande matchen i Nations League, mot Frankrike den 5 september, tränade han på att uppleva Friends arena utan publik.

– Jag kollade på AIK ett par gånger extra för att vänja mig vid att vara på Friends utan fans på läktarna, säger han med ett litet leende.

Det var i början av mars som coronapandemin slog till på allvar.

Janne Andersson hade varit på en spionresa och sett en match i Moskva den 7 mars och en i Rotterdam den 8 mars.

Den 17 mars ställdes EM in.

– På en vecka stegrades det här med corona och efter det stängdes ligorna ned efter hand och när de startade i höst igen så har jag inte känt för att vara ute och resa.

Med EM avbokat blev Nations League det stora målet. Motståndarna Frankrike, Portugal och Kroatien var rankade tvåa, sexa och sjua i världen.

– Ett svenskt landslag har aldrig spelat sex så tuffa matcher, jag vet inte ens om det varit så tufft om vi gått till VM-final. Jag tycker att vi utvecklat vårt sätt att spela, mot Frankrike hemma och Portugal borta så hade vi mer bollinnehav än motståndarna. Det har vi inte varit i närheten av tidigare mot den här typen av nationer. Men man ska inte bara ha bollen mest utan man ska ha den bäst också. Vi vill fortsätta utveckla spelet och inte bara ligga och halvkontra utan även kunna äga boll.

Sverige vann en av sex matcher.

– Resultatmässigt så skulle vi självklart kunnat göra det bättre men tittar man på helheten så var det ändå en bra höst. Det var synd att vi inte hade Kroatien efter oss, vi var bättre i de två matcherna.

När förlusterna radades upp fick Andersson frågan hur det påverkar lagets självförtroende.

– Vi är medvetna om att skulle vi få stryk så överlever vi det för motståndarna är så bra, det har inte tagit på självförtroendet. Däremot har det stärkt vårt självförtroende på så sätt att vi har rått på dem på ett lite annat sätt än vi gjort tidigare.

Det är ett par saker Andersson kommer att jobba hårt med för att ta landslaget till nästa nivå.

– Vi får inte bli naiva. Det var vi mot Portugal och blev hårt straffade när vi försökte spela oss ur många dumma lägen. Man måste vara smart i vissa situationer.

En bister Janne Andersson under förlusten mot Portugal i Lissabon. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

En annan sak är att skapa djupledshot för att dra isär motståndarna och öppna ytor för lagkamraterna.

– Får vi ihop det så har vi så många bra spelare att vi kan både sätta in bollen och äga boll. Då kan vi ha ett eget spel som blir en nivå bättre, säger Andersson.

I början av november drabbades hustrun Ulrika av corona, dagen efter testades Janne positivt.

– Det var så klart frustrerande eftersom det var i samband med sista landslagssamlingen.

På lördagskvällen fick Ulrika beskedet att hon var positiv och morgonen efter skulle Janne flyga till Köpenhamn för att inleda samlingen med landslaget.

– Som tur var gjorde vi testet. Jag kände ingenting men testet visade att jag redan var smittad. Hade jag kommit till samlingen smittad, det hade inte varit bra så det var tur i oturen.

Efter att ha levt med feber och värk under några dagar blev Janne bättre i slutet av veckan men han tvingades sitta hemma och se de avslutande matcherna mot Kroatien och Frankrike.

– Under mina 38 år är det bara en match – tror jag, för man börjar bli gammal och glömsk – som jag missat på grund av sjukdom. Man gör ju inte det, man får ju så mycket adrenalin. Jag hade klarat den här matchen också om det inte varit för just den här sjukdomen. Att inte få åka in till stan och vara med gänget på Park och sedan åka ut till Friends och vara med på matchen mot Kroatien var oerhört frustrerande och irriterande, det var en väldigt speciell upplevelse.

– Att se matchen på tv blir nästan som en dröm, det var svårt att ta in det. Det är mitt lag som spelar och så sitter jag här hemma i soffan och ska titta på det, det var en märklig känsla.

Han sätter matchen mot Kroatien, som Sverige vann med 2–1, som en av matcherna på topp fem-listan.

– Det kändes fantastiskt att se den prestationen, tyvärr fick Kroatien det där 2–1-målet, vi skulle haft Kroatien bakom oss. Men jag är glad över den matchen för det var ordning och reda och vi spelade på det sättet vi vill spela. Frankrike borta var ingen kanonmatch men vi var med in på övertid, totalt sett var det två bra matcher jag fick se.

Han har som vana att gå från hemmet inte långt från Lidingövallen till kontoret intill Friends arena i Solna, en sträcka på drygt 12 kilometer enkel väg.

– Jag har varit ganska lite på jobbet under pandemin. Jag går inte lika mycket för jag har ett knä som krånglar, men jag går en till två timmar varje dag med vår hund Conrad. Fördelen med den tråkiga hösten har varit att jag kunnat cykla rätt mycket.

Han lyssnar gärna på böcker.

– Just nu är det Rotvältan av Tove Alsterdal, sedan ska jag lyssna på Emelie Schepps senaste som är i Norrköpingsmiljö. Pascal Engmans senaste lyssnade jag på nyligen. Jag hamnar på någon författare och sedan klipper jag tio i rad om jag tycker att det är bra. Då blir man nästan som en familjemedlem under en period, man lär känna folk.

Det var när han tränade IFK Norrköping och under drygt tre års tid pendlade från Halmstad som intresset för ljudböcker tog fart.

– Då körde jag oftast halv tre på natten för att vara på plats tidigt på morgonen. Jag hade alltid ett block på sidan och tänkte igenom kommande dag. När jag var klar och hade skrivit upp det så satte jag ofta på en ljudbok för att vara fokuserad när jag körde bil. Då lärde jag mig att lyssna, jag fastnar ofta för deckare och lite enklare varianter.

DN träffade förbundskaptenen på Lidingövallen, nära hans bostad i Hersby. Foto: Roger Turesson

Den traditionella januariturnén är inställd.

– Vilket är jättetråkigt. Den har man haft att se fram emot, att få åka i väg och lära känna nya spelare och få in dem i vårt tänk. Hade vi åkt på turné så hade jag nog sett fler matcher för man vill se spelarna live.

Han missar också chansen att ta ut en lite annorlunda trupp.

– Det har varit roligt varje gång och spelare har senare kommit med i det riktiga landslaget, turnén har verkligen fyllt sitt syfte de senaste åren. Vi har spelare som Sebastian Andersson, Viktor Claesson och Ken Sema, jag kan räkna upp några till, när de sedan blir uttagna i det riktiga landslaget så vet de vad det handlar om. Som tränare blir det en lite mer avslappnad miljö. Du har inte två VM-kvalmatcher precis framför dig utan du kan tänka på ett annat sätt med de här spelarna. Det är inte skarpt läge hela tiden.

Förutom sommarens EM väntar VM-kval mot Spanien, som Sverige också inleder EM-turneringen mot 14 juni, Grekland, Georgien och Kosovo.

– Spanien kan ställa upp med sex, sju lika bra landslag, så många bra spelare har de. Är man i andrapotten får man en kanon men tittar man på EM-kvalet senast med Rumänien och Norge i gruppen så var de högt rankade i tredje och fjärde potten, det var tuffa motståndare. På förhand kanske Grekland och Georgien inte är lika tuffa, det är matcher som vi så klart ska vinna men det ska göras också.

Inför VM i Ryssland 2018 slog Blågult ut Nederländerna i gruppspelet och Italien i playoff.

– Det visar lite vad som krävs för att vi ska ta oss till VM.

Den 22 mars samlas landslaget inför VM-kvalmatcherna mot Georgien 25 mars och Kosovo 28 mars. Tre dagar senare är en träningsmatch planerad, men vilken motståndare det blir är inte spikat.

– Det är tråkigt att vi inte har fler matcher, det känns som ett väldigt långt uppehåll, säger Andersson.

