Janosevic efter tavlan: ”Varför gör jag så här mot mig själv?”

Nej, det var knappast så här Budimir Janosevic hade föreställt sig att återse AIK:s supportrar på Friends arena.

Efter nästan ett och ett halvt år med tomma läktare bjöd serben på säsongens grövsta målvaktstavla när över 12 000 i publiken var tillbaka för att se det allsvenska mötet med Varberg.

Janosevic dröjde för länge med bollen precis framför egen mållinje och innan han hann skicka iväg den petade anfallaren Tashreeq Matthews in 1–0 för gästerna.

– Jag var på mina knän och tänkte: ”Varför gör jag så här mot mig själv? Varför tar jag den risken?”. Jag borde inte ha spelat med så små marginaler, utan mer säkert, säger 31-åringen efter matchen.

Men i stället för att gräva ner sig lyckades Janosevic att skaka av sig ingripandet – mycket tack vare responsen han fick från både supportrar och lagkamrater.

– När jag låg där på marken och såg mina lagkamraters ansiktsuttryck såg jag bara beslutsamhet. ”Micke”, ”Sebbe”, ”Sotte” och alla var där och sa ”kom igen, nu kör vi”.

– Fansen var också bakom mig och det är jag tacksam för. Alla kände för mig, för ingen kände som jag gjorde i det ögonblicket. Det gav mig extra energi. De slutade inte stötta oss. Det var fantastiskt.

AIK lyckades sedan vända på matchen och vinna med 2–1 efter mål av Bojan Radulovic och Filip Rogic.

– Jag tackade Gud för att jag räddades så att mitt lag inte behövde lida för det här, säger Janosevic.

På den efterföljande presskonferensen var AIK:s tränare Bartosz Grzelak imponerad av hur målvakten tog sig an resten av matchen.

– Det är väldigt lätt att bli defensiv som målvakt efter ett sånt misstag men han är ute och plockar ner bollar och gör det bra, säger han.

Oberoende av Janosevics misstag har målvaktssituationen i AIK inte varit optimal på senare tid. Danske reserven Jakob Haugaard är skadad och mot Varberg var i stället den förre målvakten och numera tränaren Kenny Stamatopoulos redo att hoppa in om det skulle behövas.

– Det är klart att tanken när Kenny gick in i tränarstaben inte var att han under en längre period skulle vara back up till en etta. Det är det vi måste utvärdera internt, säger Grzelak.

Samtidigt har AIK 20-årige målvaktstalangen Samuel Brolin utlånad till Mjällby där han ser ut att bli kvar hela säsongen. I stället har det rapporterats från Fotboll Direkt respektive Expressen om att klubben visat intresse för både landslagets Kristoffer Nordfeldt och Watfords Pontus Dahlberg.

– Jag kommenterar inga spekulationer, säger Bartosz Grzelak.

