Japansk skrällseger i Scottish Open – Sagström bästa svenska

Ayaka Furue stod för en superrunda under den fjärde och avslutande speldagen när hon tog hem segern i Scottish Open i golf. Japanskan gick sista rundan på endast 62 slag, vilket var tio slag under par. Totalt gick 22-åringen 21 slag under par över fyra rundor.

Fransyskan Céline Boutier knep andraplatsen, tre slag efter Furue.

Lydia Ko, som delade ledningen med Boultier inför den sista rundan, slutade femma.

Madelene Sagström blev bästa svenska på 14:e plats. På sista rundan visade 29-åringen upp starkt spel och gick åtta slag under par. Totalt gick hon tolv slag under par.

”I dag sattes de puttar som jag har väntat på hela veckan. Jag spelade bra, väldigt bra gjorde inte många misstag i dag”, säger Sagström i ett uttalande från Svenska golfförbundet.

De andra svenskorna som klarade kvalgränsen i tävlingen på Dundonald Links – Anna Nordqvist, Johanna Gustavsson och Jessica Karlsson – blev delad 38:a, 48:a respektive 65:a.

Scottish Open är Europatourens genrep inför nästa veckas British Open på banan Muirfield, omkring 16 mil från Dundonald Links. Anna Nordqvist är regerande British Open-mästare efter segern på banan Carnoustie i Skottland förra året.