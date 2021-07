Jätteras för Alex Norén i British Open

Av de fyra svenska golfarna i årets The Open var Alex Norén på förhand det största hoppet, av flera anledningar. OS-klare Norén är högst av de blågula på världsrankningen, har visat fin form på PGA-touren och kom till tävlingen med placeringsraden 6–17–11 i sina tre senaste The Open.

Men det blev platt fall under den första rundan av den 149:e upplagan av majorn, som i år spelas på Royal St George's vid Englands sydostliga kust. Alex Norén låg på par när han kom till det 13:e hålet. Där blev det en bogey och på det efterföljande par 5-hålet kom en trippelbogey, innan raset fullbordades med en ny bogey på hål 15.

Hastigt och mindre lustigt var Norén fem över par – och sist av samtliga spelare som då var ute på banan. En birdie på 16:e var en futtig reparation av skadan som redan skett och Norén slutade dagen på 74 slag, fyra över par och långt från täten.

Tidigt på morgonen såg det däremot lovande ut för svensken som gav sig själv fina birdiechanser både på ettan och tvåan. Norén lyckades ta till vara på det andra läget och fanns tidigt på morgonen med högt uppe i resultatlistan.

Marcus Kinhult var den andre svensken som spelade tidigt på dagen. Även han inledde bra – birdie direkt på ettan – för att sedan falla tillbaka. Kinhult radade upp bogeys på hål 7, 8 och 9 för att tappa kontakten med toppen och han var två slag över par efter halva rundan.

Årets The Open har varit efterlängtat i golfvärlden efter fjolårets coronainställda mästerskap, och det gick inte att klaga på inramningen när spelet väl drog i gång. 32 000 åskådare hade släppts in på den soldränkta banan och tidigt tapetserades toppen av resultattavlan i de rödvita engelska färgerna. England suktar efter första The Open-segern sedan Nick Faldo vann 1992 och en som har inlett bra nu är Andy Sullivan, som gick i morgonens första treboll och tog sig runt på 67 slag.

Hetast av alla under förmiddagen var amerikanen Brian Harman, som gjorde birdie på fem av sina åtta första hål och tog en tidig ledning.

Första dagens spel pågår till sent i kväll. Henrik Stenson (16.32) och Rikard Karlberg (17.16) har båda sena utslagstider.

LÄS MER:

Norén största svenskhoppet i British Open

Stenson siktar mot revansch efter missat OS

Gladare Kinhult i The Open: ”Har saknat det”