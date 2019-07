Jens Littorin: En Wimbledonsorti som väcker frågor om matchfixning

Det hela var över på 58 minuter. Sedan hade Bernard Tomic förlorat mot Jo-Wilfried Tonga med 6-2, 6-1, 6-4. Den snabbaste matchen Wimbledon på 15 år. Visst har det förekommit ensidiga tillställningar genom åren, men då har förloraren i alla fall försökt att vinna. Det gjorde inte Bernard Tomic.

Precis som flera gånger förut i karriären verkade han ointresserad och försökte inte ens nå en del bollar med sin racket. Han verkade helt enkelt inte vilja spela fler matcher på det klassiska gräset.

Kanske hade han något annat än tennisens mest anrika turnering i skallen och var nöjd med den motsvarande knappa halva miljon kronor han tjänat på att bara ta sig in i turneringen. Själv tyckte han bara att han ”spelade uselt”.

Fast nu var det fler än publiken som reagerade på Tomics märkliga uppträdande. Anrika All England Tennis Club hade ögonen på honom, inte minst sedan han för två år sedan efter att ha åkt ur Wimbledon mot Mischa Zverev kommenterade sin insats med att han ”kände sig uttråkad där ute”. På torsdagen meddelade arrangörerna att de tar ifrån Tomic prispengarna.

Den kroatisk-australiske 26-åringen, som som bäst varit rankad nummer 17 i världen, kallas ”Tomic the tank Engine”, vilket anspelar på ett brittiskt barnprogram om ett ånglok (Thomas the tank Engine”. ”Tanking” är ett begrepp inom sporten som betyder att man inte göra sitt bästa. Det har Bernard Tomic anklagats för vid upprepade tillfällen. Så sent som i maj föll han mot Taylor Fritz med 6-1, 6-4, 6-1 i första omgången av Franska öppna och vid Australien Open blev han inblandad i ett häftigt gräl med Australiens Davis Cup-kapten Lleyton Hewitt, också efter att ha till synes ha underpresterat.

Så varför gör han som han gör? Den uppenbara misstanken är matchfixning. ”Tanking” behöver i och för sig inte betyda att man lägger sig för att tjäna pengar på matchen. Man kan också underprestera medvetet för att få en bättre lottning, så som till exempel skedde under den olympiska badmintonturneringen i London 2012.

Men Bernard Tomic hade ju inga sådana fördelar att vinna och han hade tjänat ytterligare drygt en halv miljon kronor på att besegra Tsonga.

Hade han blivit erbjuden mer från annat håll? Det är tveksamt om vi någonsin kommer att få veta. Visserligen är tennisen en sport ägnat stora resurser åt att komma tillrätta med matchfixning, men bevisen är svåra att hitta.

Eller är Tomic bara ute efter att provocera. Den stora frågan är ju i så fall: om han ville förlora, varför gjorde han det så uppenbart?