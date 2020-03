Jens Littorin: I krisens fotspår vill spelbolagen locka oss att spela på en träningsmatch mellan två U-lag

När Toarpsalliansen och Brämhult IK spelade träningsmatch i lördags var det i coronakrisens spår färre åskådare än vanligt runt planen. En förälder bestämde sig för att filma och livesända matchen till alla som inte kunde vara där. Döm av filmarens förvåning när det plötsligt började dyka upp spelrelaterade kommentarer på engelska i ett chattforum kopplat till matchen.

Jovisst, det visade sig att flera spelbolag i brist på levande idrott erbjöd spel på en träningsmatch mellan två damlag, där många av spelarna var minderåriga. Något som Borås Tidning var först med att berätta.

När seriespelet ligger nere i de flesta stora sporter världen över sliter spelbolagen med att kunna erbjuda spelobjekt och hittar matcher långt bort från rampljuset.

I helgen gick det också att spela på en match mellan Enskede IK och Älta IF:s U19-lag för damer samt på herrlag i division 4 som Sandareds IF, Kronängs IF och Åby IF. Vi talar om träningsmatcher.

Spelbolagen hävdar ofta att de vill hjälpa till i kampen mot matchfixning eftersom deras trovärdighet liksom idrotten skadas, men när coronakrisen slår hårt mot omsättningen tycks inget heligt.

En träningsmatch, där resultatet är av mindre betydelse, kan vara det perfekta tillfället för matchfixare att mot ersättning locka en målvakt eller en målspottare att inte göra sitt bästa. Därmed inte sagt att någon av ovan nämnda matcher ska ha varit manipulerade, men i fredags rapporterade SVT om att en träningsmatch mellan två division 4-lag ställts in på grund av risken för matchfixning.

Det är just den här typen av spelobjekt, matcher på lägre nivå, som Svenska fotbollförbundet vill få bort. Förbundsfolket har all anledning till det. Nyligen fick man dystra siffror från företaget Sportradar, som övervakar och analyserar spelmarknaden. Förbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand berättar för DN att Sverige och svensk fotboll rankas på tredje plats när det gäller misstanke om riggade matcher 2019. I fjol registrerades ett rekordstort antal, 47 stycken, tre fler än 2018 års rekordsiffra.

Sportradar vill vare sig bekräfta eller dementera uppgiften för DN och hänvisar till att det handlar om konfidentiell kundinformation. Man vill därför heller inte berätta vilka länder som är värre angripna än Sverige.

Att stoppa misstänkta matcher på förhand är rätt, men i långa loppet inte bra för idrotten. Bättre då att se till att det inte går att spela på matchen.

De licensierade spelbolag som eventuellt erbjöd spel på Toarpsalliansen–Brämhult har sannolikt samtal från Spelinspektionen att vänta. Det är inte tillåtet att arrangera spel på matcher där majoriteten av deltagarna är under 18 år.

I Toarpsalliansen var tio av spelarna i laguppställningen omyndiga – i Brämhult ännu fler. Yngsta spelare på plan var född 2005. Som en ledare i en av föreningarna konstaterade efteråt: ”Jag tror inte att spelbolaget hade en aning om hur åldersfördelningen såg ut.”

