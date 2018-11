Jens Littorin: Stockholm är i tidsnöd

Invånarna i Calgary sade inte oväntat nej i sin folkomröstning och bara formalia återstår innan kandidaterna till vinter-OS och paralympics 2026 är reducerade till två. Snart kan det bara vara Milano/Cortina d’Ampezzo kvar. Stockholm saknar fortfarande säkerhetsgarantin från regeringen och stödet från politikerna i Stockholms stadshus och det möte som Sveriges olympiska kommitté (SOK) vill ha med den blågröna majoriteten dröjer till nästa vecka.

Veckan därpå reser en SOK-delegation till Tokyo för att inför Internationella olympiska kommittén (IOK) och asiatiska olympiska höjdare för första gången presentera sin ansökan officiellt. Det sker i en stad som ska arrangera sommar-OS 2020 och diskussionen i korridorerna kommer säkert att handla om den spräckta budgeten.

Den japanska motsvarigheten till Riksrevisionsverket meddelade i förra månaden att OS beräknas kosta motsvarande 227 miljarder kronor, nästan fyra gånger så mycket som den siffra Tokyo presenterade när man fick spelen 2013. Nu är sommar- och vinter-OS två helt olika spel och Stockholm 2026 har att rätta sig efter de nya riktlinjer som i Agenda 2020 som IOK satt upp för att kostnaderna inte ska skena iväg, men de japanska siffrorna är ändå anledning till oro.

Det finns kritiker på hemmaplan som menar att den budget på drygt 13 miljarder som SOK presenterat inte håller. Christer Wohlin, krönikör på sajten Idrottens affärer och med erfarenhet som konsult vid stora idrottsmästerskap, är bland annat kritisk till beräkningarna av säkerhetskostnader och biljettintäkter och pekar på att det finns miljökonsekvenser som inte utretts. Hans anser att det finns en mängd frågor kring OS som fortfarande kräver svar.

– I den OS-utredning som stadsledningskontoret lät göra pekade man på risker och frågor som måste utredas vidare, men så har inte skett. Därför har den nya politiska majoriteten i stadshuset helt rätt när man säger att det saknas underlag för att fatta beslut, säger Wohlin.

Det är dessa siffror som ett SOK i tidsnöd med hjälp av kommunens tjänstemän nu måste få fram i rekordfart. Men att skaffa sig en tydlig och rättvisande ekonomisk bild av ett evenemang som ska hållas om åtta år är inte helt lätt, särskilt inte som Agenda 2020 innebär helt nya förutsättningar.

Något löfte kommer SOK inte att få nästa vecka. Det troliga är snarare att politikerna ber om betänketid och sedan förklarar att tiden blivit för knapp för att utreda alla konsekvenser och att man därför står fast vid sitt tidigare nej.

Kan Stockholm arrangera OS utan Stockholms underskrift?

Ja, flera bedömare som DN talar med säger att det är teoretiskt möjligt, till exempel genom att medarrangerande Åre eller Falun skriver under ansökningen. Men saknas fortfarande gör den statliga garanti för den yttre säkerheten under spelen som regeringen måste ge – och den utdragna regeringsbildningen talar inte för Stockholm. Teoretiskt skulle en övergångsregering kunna skriva under, men eftersom den rödgröna regeringen hävdat att Stockholm stad bör vara med på tåget om det ska bli något OS förefaller detta mindre troligt.

Den 11 januari går tävlingen om OS in i skarpt läge när kandidatstäderna ska underteckna bindande avtal med garantier till exempel för att man tar fullt ekonomiskt ansvar för OS 2026. Alla politiker som skriver under lär och bör vilja veta exakt in i minsta detalj vad det medför.

Om Sverige söker får man sannolikt spelen, men den stora frågan är fortfarande om Stockholm kommer att finnas på startlinjen när IOK röstar nästa sommar.