Joakim Nygård firade 29-årsdagen med seger mot Rögle

Efter en svag säsongsinledning har Färjestad rest sig och inför bortamatchen mot serieledaren Rögle var man SHL:s formstarkaste lag, med segrar i sex av de sju senaste matcherna.

– Vi hade ett bra snack i november om att vi behövde spela mer rakt och enklare, så vi har egentligen fått plocka fram en typ av slutspelshockey, sade tränaren Johan Pennerborn i C More inför nedsläpp.

Medan slutspelshockeyn fungerar för Färjestad hade Rögle å sin sida firat nyår i tabelltopp tack vare en seger mot Oskarshamn. En segermatch i vilken man överkom det matchstartsspöke som gjort att man dessförinnan fallit i två av de tre senaste omgångarna.

Lördagens match mot Färjestad var bara 39 sekunder gammal när Brady Ferguson fick sätta sig i utvisningsbåset. Och eftersom Rögle, trots sin tabellplacering, var ligans sämsta lag i boxplay fanns en viss farhåga för att gästerna skulle ta ledningen.

Men några mål föll inte i den första perioden.

Rögle var inför matchen ligans bästa powerplay-lag. Men trots att gästerna i första periodens andra hälft drog på sig tre raka tvåminutare lyckades man inte hitta rätt. I stället gjorde Färjestads Daniel Viksten 1–0 3.30 in i mellanakten, framspelad av Joakim Nygård. Viksten var Färjestads bästa målgörare förra säsongen och representerade Tre Kronor så sent som i november månad. Denna säsong är han uppe i elva fullträffar.

En annan OS-aktuell spelare, Anton Bengtsson, har ansökt om visum för att få representera Sverige i Kina.

När knappa fyra minuter återstod av andra perioden styrde han in Lukas Ekeståhl-Johnssons passning.

– Det var ett skitmål, men det är där inne i boxen många av målen görs och tar man sig dit finns alltid chansen, sade han till C More inför slutperioden.

Men när det åter var dags för spel var det Färjestad som tog sig in i boxen och Joakim Nygård som tryckte in 2–1. Bara 1.12 hade spelats av perioden när födelsedagsbarnet styrde in pucken.

Inför kvällens match hade Adam Tambellini gjort poäng i 15 raka matcher. Det skulle bli en 16:e. Med uttagen målvakt och en extra utespelare på isen hittade kanadensaren fram till Brady Ferguson. Kvitteringen innebar förlängning och att Tambellini närmade sig Håkan Loobs rekord på 26 (säsongen 1982–1983).

Men gästerna skulle dra det längsta strået. ”Sudden” hade inte varat i mer än 21 sekunder innan Albert Johansson snurrade upp hela Ängelholm på läktaren och sedan serverade Gustav Rydahl som kunde slå pucken i öppet mål.

Och därmed fick Nygård fira födelsedag som vinnare.

– Albert är duktig med pucken, det var godis, summerade födelsedagsbarnet.

