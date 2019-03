Johan Croneman: Är de experter eller coachar de laget?

Skulle vi ta och skriva ner in extenso vad som till exempel sades i torsdags från den svenska kommentatorshytten under delar av damstafetten skulle man förmodligen både bli lite röd om öronen – och få sig några rejäla skratt.

Det är inte alltid helt lätt att veta om de kommenterar loppet eller coachar laget.

Först skulle dock dopningsskandalen hastigt kommenteras och om den sade man att den lade sig som en våt filt över hela mästerskapen, när den inte la sordin på hela stämningen, men sedan packade man liksom bara ner frågan i en liten ask och sköt in den under sängen. Igen. Det var gjort på en grisblink. Mathias Fredriksson tyckte förresten inte att det var en så stor sak över huvud taget – det var bara dåliga åkare som åkt fast, festen fortsatte.

Men en intressant sak sade i alla fall Anders Blomquist och det lät som om han nästan försade sig – jag har ju i åratal tjatat om att det är många många bland skidfolket som vet väldigt väldigt mycket som man aldrig pratar om – nu sade Blomquist ”att Veerpalu verkar vara inblandad, det är ju en jättefisk som äntligen (!!) fångats i nätet, om han nu är skyldig…”

Äntligen? Nej, vi fick aldrig någon mer förklaring till vad Blomquist menade med det.

Andrus Veerpalu är tränare i den klubb där tre av de åkare som anhölls av polisen i det nu aktuella dopningstillslaget tillhör, Andreas Veerpalu, Karel Tammjärv och Aleksej Poltoranin.

Andrus Veerpalu vann själv OS-guld på 15 kilometer både 2002 och 2006, men meddelade senare, en dag innan VM 2011, att han ”inte orkade mer”. Det ryktades om att han hade åkt dit i ett dopningstest (som hemlighölls), men ”friades” några år senare från just den anklagelsen.

Den här gången stod liksom både han och hans adepter med fingrarna långt nere i syltburken, svårt att svära sig fri från får vi nog anta.

Det sägs ju alltid att man inte skall sprida en massa rykten, och det är väl ingen dum princip – men när ryktena är starka, och när de är många, och när de liksom aldrig tycks ha någon ände, ja då borde man ju åtminstone sätta lite folk på att undersöka ryktena. Det är ju så nästan all nyhetsjournalistik bedrivs, man undersöker rykten, kollar källor, avfärdar rykten, avfärdar källor – men man kollar! Och man berättar vad man vet.

Idrottsvärlden har många gånger visat sig vara alldeles för rädd för vad man skall hitta, om man nu verkligen letade – det är nog ändå bäst om festen får fortgå utan onödiga störningar. Flaggviftare ja, visselblåsare nej.

Att gå från damstafetten på torsdagen till herrstafetten på fredagen var för övrigt som att förflytta sig från en brakfest in på en begravning – med svenska mått mätt. Och det var liksom ingen som ens försökte dölja det.

Man försökte desperat jobba upp studiostämningen kring en chans på bronset, ”om alla är i form och alla har en bra dag och har fina skidor så…”

Och apropå studiostämning (från halkan till Balkan, som Arne Hegerfors hade sagt): Har ni sett ”Mellan raderna”, fotbollsmagasinet på Viaplay? Det leds av en entusiastisk Erik Bäckrud, det betalas av Svenska spel och stryktipset, det handlar uteslutande om brittisk fotboll och ständig gäst är komikern Anders Jansson (en gång i tiden också en hyggligt bra komiker).

Jag har ingen aning om vad han gör där.

Han gillar uppenbarligen fotboll, han håller på Arsenal och lyssnar på tre Arsenalpoddar i veckan. Varje vecka gästas programmet av en känd fotbollsprofil, gärna med anknytning till engelsk fotboll.

Man håller på i ungefär en timme och under den timmen sägs garanterat ingenting. Oavsett ämne, oavsett gäst.

De är inne på säsong två nu, har sänt 26 avsnitt.

Jag fattar ingenting.