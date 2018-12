ATG-reklamen (Aktiebolaget Trav & Galopp) inleds med en provkarta över vad som är ”schysst” & ”oschysst” här i livet - och så en speakerröst på det: ”Spelbranschen då? Vissa betalar inte skatt i Sverige. Och har krångliga regler när du har vunnit. Då känns det schysstare att betala ut vinsterna utan tjafs och bidra med miljarder till det svenska samhället” – det sist nämnda illustrerat med en ung rekorderlig kille som serverar en fin gammal dam en kopp kaffe. Han ser givetvis ut att jobba ideellt, som ett kall närmast, som en riktig svensk, kan man nog tillägga. Tryfferat med ett avslutande: ”Vad tycker du är schysst”. För er som inte redan listat ut svaret: ATG!

Under senare år har både Svenska spel och ATG försökt få det att se ut som om att just deras spelformer, och just spelandet på deras bolag, är något slags ekologisk verksamhet, som snarast stimulerar svenskarna och ger dem ett bättre liv.

Det finns säkert ingen bra statistik på hur många av just ATG:s kunder som spelat bort sina liv, sina jobb, sina familjer (hur skulle förresten det se ut…!?), men alla vi som valt att inte leva i ATG:s låtsasvärld är ju skrämmande bekanta med ett extremt utbrett spelmissbruk i Sverige – och är det några i Sverige som lagt grunderna för landets spelmissbrukare så är det garanterat just ATG och Svenska spel. Gör ett vardagsbesök på en svensk travbana.

De tycks på allvar mena att det var de utländska spelbolagen som uppfann och importerade spelmissbruket, medans de själva ständigt och oförtrutet jobbat för att förhindra det. Hyckelri-VM, here we come.

Det var ungefär samma sak som med Systembolagets reklam med den däringa korkade engelsmannen som tyckte att man kunde sälja lite mer sprit med lite bättre reklam: ”Men lilla gubben, det är ju inte så vi jobbar på Systembolaget in Sweden, vi jobbar ju med schyssta medel, man blir ju inte ens full på vår sprit”.

Exakt hur kollektivt korkade är vi? Systembolagets svar: Skrattretande dumma!

ATG och Svenska spel, tvillingarna Brorduktig, har nu till den 1 januari dessutom gett sig själva en riktigt fin julklapp: De utökar nu sin spel- och casinoverksamhet med spelmissbrukets optimala helvete: Spelautomaterna, slotmaskinerna. Andreas Lindberg skrev i DN på juldagen om detta, och där bekräftar Sveriges ende professor i spelberoende, Anders Håkansson, hur kolossalt beroendeframkallande just automatspelet på nätet är.

Den hycklande staten blir oss inte svaret skyldigt: ”Vi måste anpassa oss till vad marknaden i dag efterfrågar, säger Fredrik Wastenson, vd och affärsområdeschef på Svenska Spels nya dotterbolag för sport och kasinospel”.

Visst blir man överraskad, fiffigt svar. Jag vet av både egna och andras erfarenheter att slotmaskinerna är spelmissbrukarnas heroin. Jag har absolut inget, nollnollnoll, emot spelandet i sig, det sitter (tyvärr) i de mänskliga generna misstänker jag, men låt oss för Guds skull sluta låtsas att de statliga aktörerna på området står för något annat än det sjöröveri det egentligen är. Sluta vara så förbannat skenheliga! Mår spelmissbrukarna bättre av, eller tillfrisknar de rent av när de informeras om att hela deras ödelagda liv iallafall inneburit att Sveriges fotbollstjejer nu får mycket bättre träningstider? Och att Svenska Spel bidrar med miljarder till forskning om spelberoende? Tack, burrigt.

Undrar inte ni också ibland hur just dumheten alltid tycks besegra allt samlat mänskligt förnuft - och det sedan tidernas begynnelse.