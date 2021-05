Johan Croneman: Barnsligt tugg om ”riktiga ägare” när Viaplay tog upp fotbollsupproret

Det är knappt en månad kvar till avspark och Europamästerskapen i fotboll. Jag tittar på min son och frågar: ”Var spelas det?”

Blir påmind om de elva olika spelplatserna, jag minns ärligt talat inte heller vilka motståndare Sverige har i gruppen.

Jag vet inte hur ni har det, men jag har nog aldrig någonsin sedan VM i Chile 1962 varit så uselt uppdaterad som jag är inför detta mästerskap. Har det bara med coronan att göra? Är det bara spelet utan publik, utan atmosfär och helt utan puls som gjort oss likgiltiga?

Jag tror att mitt intresse för internationell fotboll som biljardindustri började falna redan några år före pandemin. Läser Simon Bank i Aftonbladet i torsdags, och han säger allt jag skulle vilja säga själv – och lite till.

Det är en laddad, välskriven, vältänkt text om hur fotbollen framför allt under de senaste tre decennierna kapats av rovdjurskapitalister och skurkstater, korrupta och mutade fotbollspampar. Det är en svidande vidräkning med fotbollen som iskall industriell verksamhet, och det borde vara obligatorisk läsning för alla fotbollsintresserade. Läs den.

Jag förstår också lite av Simon Banks besvikelse över att de rika snott sporten från supportar och fans, och skott sig på supportrar och fans, under decennier – men först när det blev aktuellt med Super League kom reaktionen. Visst, det är lite förvånande, och visst kan jag hålla med Bank om att det lite yrvakna upproret är sent påkommet – men jag vill ändå inte riktigt följa honom ända in i uppgivenhetens återvändsgränd.

Försenade uppror är också välkomna. Revolutioner utvecklas ofta i det skarpaste av lägen. Jag tycker de nyvakna är rena uppåttjacket.

Viaplay sände från Old Trafford innan det uppskjutna mötet mellan Manchester United och Liverpool, och även denna eftermiddag fanns det tusentalet fans på plats i protest mot Uniteds amerikanska ägare, familjen Glazer.

Nu passar ju kanske inte tv-formatet för fotbollsjournalistik i essäform á la Simon Bank, men nog hade jag förväntat mig mer av Erik Niva, som jag uppriktigt talat inte begrep ett smack av när han skulle förklara varför det var just de amerikanska ägarna som var det stora problemet för, och det stora hotet mot, den europeiska fotbollen. Och sedan stod Bojan Djordjic för ett utfall som inte ens var yr- eller nyvaket, bara barnsligt tugg om att Manchester United förtjänade riktiga ägare – och med det menade han tydligen investerare som förväntades lägga upp några miljarder och sedan inte bry sig om de förlorar pengarna eller inte.

Det var rena snurren.

Viaplay skulle må bra av att gå till botten med hela problematiken, inte bara sända direkt från plats och spekulera i om det blir match eller inte. Fotbollen tar ett pyttelitet politiskt supporterkliv och det borde man kanske följa upp, hack i häl. Bakom Viaplays utsände på plats kunde man dessutom se supportrar vifta med den palestinska flaggan – fotbollen samlar kanske upp flera uppror?

En vänsterdebattör twittrade, och Simon Bank citerade i sin artikel i Aftonbladet:

”Tänk om de här oerhörda bilderna av en framgångsrik folklig revolt mot kapitalistisk girighet hade tillämpats på annat håll.”

Det kuppartade Super League-försöket stoppades av supportrarna, frågan är hur fansen nu skall gå vidare i sin antikapitalistiska kamp. För det är väl exakt vad det är?! När inte längre arbetarna organiserar sig, så gör fotbollssupportrarna det i stället. Man ser med spänning fram emot fortsättningen.

